Lanuv braucht Meldungen

Nach drittem Fall an beliebter Talsperre: MK bald ausgewiesenes Wolfsgebiet?

Von: Sarah Lorencic, Sarah Reichelt

Drei Monate streifte die Wölfin aus Niedersachsen nachweislich durch den südlichen Märkischen Kreis. Im September, Oktober und November fiel sie durch Nutz- und Wildtierrise in Halver, Lüdenscheid und in Meinerzhagen auf. Letzteres wurde jetzt nachgewiesen. © Blickwinkel/W.Rolfes

Das Ergebnis ist da: Das Rotwild an der Fürwiggetalsperre aus November 2022 wurde von einem Wolf gerissen. Drei Fälle in drei Monaten von demselben Tier. Ist es jetzt sesshaft geworden.

Meinerzhagen - Es waren grausame Bilder, die Spaziergänger an der Fürwigge am 18. November gemacht haben. Gleich zwei Rotwild-Kadaver lagen an der beliebten Talsperre. Einer der beiden leblosen Tierkörper trieb im Wasser, der andere lag am Uferrand. Zerfetzt und gehäutet war das vermeintliche Jungtier, aus dem anderen - womöglich - Muttertier quollen die Organe heraus. Mindestens am Kalb waren Spuren eines Messers erkennbar, die infrage stellten, ob es sich um einen Wolf gehandelt hat. Doch jetzt hat das Lanuv (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) die Proben ausgewertet. Mit dem Ergebnis: Es war ein Wolf.

An den Fraßspuren konnte ein sogar dem Lanuv bekanntes weibliches Tier nachgewiesen werden. Bereits am 15. September 2022 wurde dieselbe Wölfin auch in Lüdenscheid sowie am 3. November 2022 in Halver jeweils an getöteten Schafen genetisch erfasst. Sie stammt aus dem Rudel Visselhövede in Niedersachsen. Dort hatten ihre bekannten Elterntiere 2020 und 2021 mindestens sieben Welpentiere aufgezogen (Kasten). Klar ist also nun auch, dass die circa dreijährige Wölfin drei Monate lang das Kreisgebiet nicht verlassen hat. „Aktuell ist nicht bekannt, ob sich die Wolfsfähe noch im Gebiet befindet“, schreibt das Lanuv in seiner Pressemitteilung. Aber könnte die Wölfin bereits heimisch in der Region sein?

Noch ein Nachweis, dann Beweis für Sesshaftigkeit

Wie Pressesprecherin Birgit Kaiser de Garcia im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, werden Wölfe erst dann als heimisch bezeichnet, wenn sie sechs Monate in einem Gebiet nachgewiesen wurden. In dem Fall der Wölfin, die an der Fürwigge war, sind es bisher drei nachgewiesene Monat: September, Oktober und November. Immer identifizierbar an ihrer Kennung: GW2856f. Die Buchstaben „G“ und „W“ stehen für Germany und Wolf, das „f“ für female, also weiblich. Seitdem wurde dem Landesamt kein Nutztier- oder Wildtierriss mehr gemeldet, der auf einen Wolf in der Region hindeutet.



Wo die Wölfin herkommt und wo sie schon war Die Wölfin mit der Kennung GW2856f ist im Kreis zum dritten Mal in drei Monaten durch einen Tierriss erfasst worden.

Am 3. November riss die Fähe fünf Schafe auf einer Weide nahe Büchermühle, einem Außenbezirk von Halver. Einiges deutete auf einen Wolf hin. Die Bestätigung, dass es tatsächlich ein die Wölfin GW2856f war. Mitte September war die Fähe auch in Lüdenscheid auf einer Wiese bei Stillebeul aktiv. Dort hat sie ebenfalls fünf Schafe gerissen.

Bekannt sind auch die Elterntiere der Wölfin: Es sind GW714f und der Wolfsrüde GW2453m. Das Wolfspaar hat im Territorium Visselhövede in Niedersachsen in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt mindestens sieben Welpen aufgezogen.

Das Wolfsmanagement des Lanuv hat genau im Blick, wie die Tiere wandern, wo sie herkommen und wo sie sich am Ende niederlassen, erklärt Kaiser de Garcia. Mutmaßen will man im Ministerium nicht, sagt Birgit Kaiser de Garcia. Sollte es dazu kommen, dass die Wölfin in der Region bleibt, würde diese als Wolfsgebiet ausgewiesen. Das bedeutete dann für alle, die in diesem Gebiet angrenzenden Pufferzonen leben und Nutztiere halten, dass sie einen Anspruch auf eine Förderung von 100 Prozent für Herdenschutzmaßnahmen – wie Zäune – von der Landwirtschaftskammer NRW hätten.



Lanuv braucht Meldungen

Um Wölfe nachzuweisen, zu verfolgen und letztendlich auch zu schützen, braucht es Meldungen. Meistens sind es Nutztierrisse, die beim Lanuv eingehen. Auch, weil es dann um Entschädigungen für die Besitzer geht, wenn es ein Wolf war, weiß die Landesamt-Pressesprecher. Um die Wanderungen der Tiere und auch eine eventuelle Sesshaftigkeit auszumachen, sind auch Wildtierrisse hilfreich. Denn vor allem jagen die Wildtiere im Wald. Meldungen dieser Art gehen allerdings selten ein.



Sollte die Wölfin ein weiteres mal durch einen Riss im Kreisgebiet auffallen, ist sie hier sesshaft. Denn mit Beginn des Februars sind sechs Monate rum.



Am 3. November 2022 wurden in Halver mehrere Schafe von der Wölfin getötet. In Lüdenscheid war sie am 15. September 2022 aktiv und tötete ebenfalls Schafe. Die Wölfin stammt aus dem Rudel Visselhövede in Niedersachsen. Derzeit ist nicht bekannt, ob sich das Tier noch in der Nähe befindet.