Keine Gedenkfeiern in Meinerzhagen am 15. November

Anlässlich des Volkstrauertages wird es in diesem Jahr keine Gedenkfeiern in Meinerzhagen geben.

Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Infektionszahlen und der Coronaschutzverordnung vom 30. Oktober hat die Stadtverwaltung Meinerzhagen die geplante Feierstunde am Ehrenmal an der Heerstraße sowie im Listertal und in Valbert abgesagt.

Stilles Gedenken

Derzeit gelte es, Kontakte so gut es geht zu reduzieren, um eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Um der Verstorbenen der Kriege und Gewaltherrschaft gleichwohl zu gedenken und sie würdevoll zu ehren, soll der Volkstrauertag in diesem Jahr als „stilles Gedenken an die Opfer“ stattfinden. Dieses entspreche den Empfehlungen des Landesverbandes NRW. Bürgermeister Jan Nesselrath und der stellvertretende Bürgermeister Volkmar Rüsche werden im Rahmen des Gedenkens in Meinerzhagen und Ortsvorsteher Hans Gerd Turck im Listertal und in Valbert Kränze niederlegen.