Kein Wort mehr dagegen: Schulen werden eingezäunt

Von: Sarah Lorencic

Katastrophe umgangen: Ein Müllcontainer wurde angezündet und an die Mensa geschoben. © Feuerwehr Meinerzhagen

Bilder machen den Vandalismus an den Schulen erstmals in seinem Ausmaß sichtbar. Drogen, Zerstörung, Brandlegung. Manchmal muss man etwas sehen, um es zu glauben. Und manchmal kann man kaum glauben, was man sieht.

Meinerzhagen – So erging es den Mitgliedern des Bauausschusses am Dienstag. Fachdienstleiter Friedrich Rothaar führte unter dem seitens der Verwaltung ergänzten Tagesordnungspunkt 2.2 den Bauausschussmitgliedern bildlich vor, warum ein Zaun rund um die Schulen nötig ist.

Immer wieder sei aus der Politik die Frage gekommen, ob ein Zaun denn wirklich nötig sei und wie schlimm der als Begründung angeführte Vandalismus eigentlich sei. Anhand vieler Bilder aus jüngster und vergangener Zeit verdeutlichte Rothaar die Ausmaße an jeder Schule. Die Ausschussmitglieder staunten nicht schlecht, als sie die Belege der Zerstörung sahen. Eingeworfene Fenster, zerstörte Türen, Graffiti, Schmierereien, zerstörtes Mobiliar, noch brennende Müllcontainer oder einfach nur eingesammelte Alkoholflaschen und Müll nach einem „normalen Wochenende“, wie es hieß. Und auch Drogen „in Tütchen“ spielten an den Schulen eine Rolle. „Das ist nur ein Auszug“, sagte Friedrich Rothaar. „Wir wissen keine bessere Lösung, als die Schulen einzuzäunen“, sagte der Fachbereichsleiter.

Scheibeneinschlag und Einbruch: An allen Schulen gehören diese Vorfälle dazu. Man möchte die Institution Schule fortan mit einem Zaun vor Vandalismus schützen. © Stadt Meinerzhagen

Christian Bösinghaus, Leiter Gebäudemanagement, ergänzte, dass Gespräche mit allen Leitungen der vier Schulen der Stadt geführt worden und alle „absolut dankbar“ seien und zu „100 Prozent dahinter stehen“. Es könne ihnen gar nicht schnell genug gehen mit der Einzäunung. Alle sehen den Zaun als eine Schutzmaßnahme für die Institution Schule. Auch wenn es bedauerlich sei, dass man diesen Schritt gehen müsse. Aber er sei notwendig.



Sitzungsleiter Volkmar Rüsche (CDU) räumte ein, der Einzäunung skeptisch gegenüber gestanden zu haben. „Aber ich muss hier und heute sagen, mich haben diese Bilder überzeugt.“ Auch er sehe keine andere Möglichkeit mehr, um die Schulen vor Vandalismus zu schützen. Ob die Zäune am Ende den Erfolg bringen, den man sich wünscht, bleibe abzuwarten. Aber der Zaun mache es den Personen auf jeden Fall schwerer, das Schulgelände zu betreten. „Ich bin nach diesen Bildern der Meinung: Es bleibt nichts anderes übrig.“ Glauben, dass es so was „bei uns im Örtchen“ wirklich gibt, fiel ihm schwer, aber: „Ich musste mich eines Besseren belehren lassen.“



Nach einem „normalen Wochenende“ sieht es so aus an den Schulen der Stadt. Unrat, Alkoholflaschen und mehr. © Stadt Meinerzhagen

Torsten Stracke sagte ebenfalls, dass sich keine Frage mehr zu einem Zaun stelle, wenn man diese Bilder sehe. Der Fraktionsvorsitzende der CDU sagte weiter: „Es ist ein Wunder, dass noch nicht mehr passiert ist.“ Ein angezündeter Müllcontainer, der an die Mensa geschoben wurde, hätte in einer Katastrophe enden können, so Stracke.



Rolf Puschkarsky konnte sich seinen Vorrednern nur anschließen. Auch er sei skeptisch gewesen, ist es jetzt nicht mehr. Dennoch bleibe die Maßnahme „eine Kapitulation vor Chaoten“, wie Volkmar Rüsche den Satz des SPD-Fraktionsvorsitzenden beendete. Ja, es ist „beschämend, dass wir das tun müssen“, sagte auch Christian Schön von der FDP. „Aber wir müssen das eben tun.“ Der Liberale brachte noch eine weitere Idee in die Diskussion ein und war damit schon einen Schritt weiter. So verlagere sich das Problem mit „ziemlicher Sicherheit“ nur. Man schließe diese Leute zwar von einem Grundstück aus, aber nicht aus der Stadt. „Wir werden ja nicht jeden Ort dieser Stadt sichern können“, sagte Schön und brachte in diesem Zuge die Idee eines Streetworkers in den Ausschuss ein – „wenn man überhaupt jemanden findet“. Doch man könnte versuchen, Brennpunkte anders in den Griff zu bekommen und sowohl in den Schulen zu investieren, aber auch außerhalb. Volkmar Rüsche sagte, diese Diskussion könne noch einmal im Schulausschuss thematisiert werden.



Drogen auf dem Schulhof: Auch Spritzenbesteck?

Karl Hardenacke, Fraktionsvorsitzender der Grünen, schloss sich seinen Vorrednern an und fragte noch einmal nach, ob man beim Schlüsselsystem schon etwas weiter sei und ob es von Vereinen und Schulen Anregungen diesbezüglich gab. Seitens der Verwaltung hieß es, dass es noch keine abschließende Entscheidung gebe, jedoch derzeit ein zweites System getestet werde. Mit den Vereinen wurde wie mit Schulen auch geredet. Sie seien einverstanden damit, dass sie einen Schlüssel bekommen. Der TuS Meinerzhagen nutze selbst auch ein Schließsystem. Grundsätzlich habe die Stadt an das Schließsystem „rudimentärste Anforderungen“.



Anja Willms sagte für die UWG einmal mehr, dass es traurig sei, einen Zaun zu brauchen. Sie wollte wissen, ob auf den Schulhöfen bereits Spritzen gefunden wurden, die für die Gabe von Drogen genutzt werden. Das sei aber nicht der Fall. Hintergrund von Anja Willms war ein Fund, den sie selbst machte, allerdings nicht an Schulen. Der Bauausschuss nahm die Darstellung zur Kenntnis, einmal mehr aber sagte Volkmar Rüsche in Richtung der Stadtverwaltung: „Schreiben Sie aus!“