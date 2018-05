Eltern suchen verzweifelt einen Pflegedienst für ihren Sohn

Meinerzhagen - Den 5. April werden die Eheleute Elmas und Murat Kargin aus Meinerzhagen nicht vergessen.

„An diesem Tag hat uns der auswärtige Kinderkrankenpflegedienst gekündigt. Seitdem haben wir niemanden, der unseren 17-jährigen Sohn Ethem betreut“, schildert Murat Kargin, was ihn und seine Familie seitdem täglich bedrückt.

Ethem Kargin sitzt im Rollstuhl. Seit drei Jahren, so sein Vater, befinde er sich im Wachkoma. „Was er fühlt, denkt und ob er etwas vom Geschehen um ihn herum mitbekommt – wir wissen es nicht“, fügt er hinzu. Auf jeden Fall sei sein Sohn 24 Stunden, also rund um die Uhr, auf Hilfe angewiesen. Für drei Stunden am Tag werde die Pflege von der Krankenkasse bezahlt. Und das habe lange auch funktioniert. Genauer gesagt bis zum 5. April, jenem Tag, an dem die Kündigung ausgesprochen wurde. Warum, das weiß Murat Kargin nach eigener Aussage nicht. Er hat allerdings eine Vermutung.

Drei Vorfälle, so Murat Kargin, hätten sich ereignet, bei denen er gegenüber dem Pflegedienst seinen Unmut geäußert habe. Im ersten „Fall“ habe er eine Pflegerin „nach Hause geschickt“. „Sie war nach 90 Minuten fertig mit der Pflege. Und dann hat sie nichts mehr zu tun gehabt. Das kann doch nicht sein.“ Das zweite Ereignis habe die Grundpflege seines Sohnes betroffen. „Ich habe einen Pfleger gefragt, ob er mit der Grundpflege fertig sei. Er hat das bestätigt. Auch die Frage, ob er Ethems Zähne geputzt habe, hat der Mann bejaht. Tatsächlich aber war die Zahnbürste trocken. Er hatte es nicht getan. Das habe ich bei dem Dienst gemeldet. Diesen Pfleger wollte ich nicht mehr haben.“

Beim dritten Kritikpunkt am Pflegepersonal ging es um eine Blutung in Ethems Ohr. „Meine Frau hat die Mitarbeiterin darauf hingewiesen, dass Blut aus Ethems Ohr lief. Elmas hatte vorher beobachtet, dass die Pflegerin mit Ohrstäbchen hantiert hatte. Dabei muss sie Ethems Trommelfell beschädigt haben. Auch damals habe ich gesagt, dass ich diese Pflegerin nicht mehr haben möchte. Der hinzugerufene Kinderarzt hat übrigens festgestellt, dass Ethems Trommelfell beschädigt war.“

Als die Kündigung am 5. April ausgesprochen worden sei, habe er von dem Dienst zu hören bekommen, dass man die Pflege seines Sohnes aus personellen Gründen nicht mehr leisten könne. Murat Kargin: „Man hat uns noch geraten, einen anderen Pflegedienst zu suchen.“ Das habe sich bisher allerdings als unmöglich herausgestellt, berichtet der Vater des schwerstbehinderten 17-Jährigen. „Wir haben überall nachgefragt. Vor Ort, in der näheren Nachbarschaft und auch darüber hinaus – von Remscheid, Wuppertal, bis Gummersbach. Immer wieder haben wir gehört, dass dafür zu wenig Personal zur Verfügung stehe. Und Pflegedienste, die weiter weg angesiedelt sind, haben uns gesagt, dass sie nicht bis nach Meinerzhagen fahren würden“, ist Murat Kargin inzwischen verzweifelt.

Die Eltern des jungen Wachkoma-Patienten sind beide berufstätig. Sie teilen sich nun die komplette Pflege ihres Sohnes. „Unser gemeinsamer Arbeitgeber in Lüdenscheid ermöglicht das. Allerdings überschneiden sich die Schichten von mir und meiner Frau oft ein wenig. Dann springt unsere Tochter ein“, erzählt Murat Kargin, wie sich die Familie im Moment „aufstellt“. Sollte der Zustand ohne Pflegedienst allerdings noch länger anhalten, müsste er selbst oder seine Ehefrau kündigen. „Denn in ein Heim möchten wir Ethem auf keinen Fall abgeben“, ist Murat Kargin sicher.

Die Meinerzhagener Zeitung fragte auch beim kritisierten Pflegedienst nach und bat um eine offizielle Stellungnahme. Die wolle man nicht abgeben, hieß es dort. Nur so viel: Die Sachlage stelle sich grundsätzlich anders dar, als von Murat Kargin geschildert.