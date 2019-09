Aus für den Fischmarkt in Meinerzhagen: Das sind die Gründe

+ © Klaus Schliek Der für den 14. und 15. September geplante Hamburger Fischmarkt fällt aus. © Klaus Schliek

Meinerzhagen - Eigentlich hätte es am 14. und 15. September in Meinerzhagen ein Wiedersehen mit Aal Rudi und seinen Mitstreitern geben sollen. Der Hamburger Fischmarkt an der Stadthalle fällt an diesen Tagen allerdings aus.