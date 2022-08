„Katzenschwemme“: Tierschützer reagieren mit Aufnahmestopp

Derzeit werden in Listerhammer mehr Kitten als sonst betreut

+ © Paffendorf, Fabian Der Tierschutzverein sucht dringend ein Zuhause für Katzen. © Paffendorf, Fabian

Katzenschwemme in Listerhammer: Notgedrungen hat der Tierschutzverein Meinerzhagen/Kierspe vorerst einen Aufnahmestopp für Katzen verhängen müssen. Denn derzeit werden mehr Kitten als sonst in der Auffangstation betreut.

Meinerzhagen/Kierspe – Insgesamt elf Jungtiere aus drei Würfen warten darauf, bald in ein neues Zuhause umzuziehen. Und die Chancen dafür sind laut Pia Sperber (1. Vorsitzende des Vereins) und Susanne Kattwinkel (2. Vorsitzende) sehr gut, denn gerade dann, wenn der Herbst komme, sehnten sich viele Menschen daheim auf der Couch wieder nach einem tierischen Begleiter zum Kuscheln für die Abende. Vier von den kleinen Kätzchen müssten jedoch zuvor noch gezähmt werden, da sie nach der Geburt als Nachwuchs einer Hofkatze kaum bis gar keinen Bezug zu Menschen hätten herstellen können.

Kätzchen stammen auch von Bauernhof-„Freigängern“

Ihr derzeitiges Misstrauen den Zweibeinern gegenüber machten die Kleinen durch nasses Fauchen deutlich. „Daher bezeichnen wir sie auch als ,Spuckis’“, erklärt Susanne Kattwinkel. Wie auch die weniger scheuen Kitten im „Jugendzimmer“ der Auffangstation in Listerhammer stammten die Kätzchen aus Würfen von Freigängern auf Bauernhöfen in der Region.

Hauptgrund für die immer wieder mal beim Tierschutzverein auftretende Katzenschwemme sei laut der Vereinsvorsitzenden der Umstand, dass viele Hofkatzen schlichtweg nicht kastriert seien. Die Landwirte scheuten oftmals aus Kostengründen die Durchführung des kleinen Eingriffs bei ihren Katzen und Katern, wie Susanne Kattwinkel erklärt. Bei der Vermittlung dieser Tiere helfe man auch dem Tierheim in Olpe, zu dem ein langjähriger und guter Kontakt bestehe.



Viele ältere Fundtiere

Während für die Kitten in nächster Zeit sicherlich neue Halter gefunden werden können, gehören auch zahlreiche ältere Kater und Katzen zu den Bewohnern der Auffangstation. Susanne Kattwinkel und ihr achtjähriger Neffe Hannes führen durch das Haus, in dem auf zwei Etagen Leben herrscht. In direkter Nachbarschaft zum Nachwuchs leben dort ausgewachsene Tiere, die schon ein wenig länger von den Ehrenamtlichen des Tierschutzvereins umsorgt werden. Darunter auch so manches zuvor namenlose Fundtier, das durch die Mitarbeiterinnen der Station erst einen Namen erhielt.



„Manchmal, so wie im Falle von Knickohr oder Einauge bezieht sich der Name auf auffällige körperliche Merkmale. Da ist man mal auch weniger kreativ“, sagt Susanne Kattwinkel und lacht. Im Fall der Katzendame Einauge weiß die 2. Vorsitzende des Tierschutzvereins eine weniger schöne Geschichte zu erzählen. Ebenso wie ihr mittlerweile schon länger vermittelter Bruder, ist die zutrauliche Einauge ein Fundtier. Eines, bei dem eine unbehandelte Katzenschnupfen-Infektion als Kitten für die Katze mit dem Verlust eines Auges einhergegangen ist.



Auch traurige Geschichten

Traurige Geschichten über die sanftmütigen Bewohner in der ersten Etage des Hauses weiß Susanne ebenfalls zu berichten. Fundtier Stümmelchen wurde beispielsweise hilflos in einem Schacht liegend gefunden, hatte einen Beckenbruch. Bei der Katzendame Wilde Hilde weiß man hingegen nicht, was sie Schlimmes erlebt haben muss, dass sie heute so misstrauisch und scheu ist. Keinesfalls zurückhaltend sind da hingegen Chanel und Joker. Das knapp anderthalb Jahre alte Pärchen ist verschmust und überaus kontaktfreudig. „Leider wurden die beiden bei uns abgegeben, weil ihr vorheriger Halter seine Wohnung verloren hatte, ihnen kein Zuhause mehr bieten konnte“, erklärt Kattwinkel.



Fast alle Katzen in der Auffangstation sind Europäisch Kurzhaar, da sticht Fundtier Blue als Britisch Kurzhaar optisch stark heraus. Die Katze, die „hin und wieder eine richtig kleine Zicke ist“, schätzt Susanne Kattwinkel vom Alter her auf zehn bis zwölf Jahre. Neun Jahre alt und heftig verschmust sind wiederum die Geschwister Adam und Julie, die es sich in der Küche des ehemaligen Wohnbereichs in der ersten Hausetage bequem gemacht haben. Dort lagern auch die unzähligen Paletten an Futter, die der Tierschutzverein durch die Unterstützung des Lebensmittel- und Tierfutterherstellers Mars bezieht, um die Schützlinge zu versorgen. Gleich gegenüber in einem großen Raum wohnen Flöhchen, Herr Möthe sowie die Geschwister Lolek und Bolek – ebenfalls allesamt freundliche Gesellen auf vier Pfoten.



„Vermittelt werden die Tiere vornehmlich zu zweit, Einzelkatzen hingegen nur, wenn bereits im Haushalt ein anderes Tier vorhanden ist und feststeht, dass die neue Katze sich mit der anderen verträgt“, erklärt Pia Sperber.



Katzen sind kein Geschenk

100 Euro Gebühr wird vom Tierschutzverein für die Vermittlung einer entwurmten, gechipten und kastrierten Katze erhoben. „Wer sich für unsere Tiere interessiert, der sollte sich im Klaren darüber sein, worauf er sich einlässt. Wer nur reinkommt und auf der Suche nach einem Geschenk für Freunde ist, sollte lieber davon Abstand nehmen“, sagt Pia Sperber. Aber nicht nur Katzen, auch andere tierische Schützlinge haben übergangsweise ein Heim in Listerhammer gefunden. Beispielsweise das freundliche Hunde-Trio Oskar, Marge und Sunny, allesamt ehemalige Straßenhunde aus Rumänien, die jeder für sich ein neues Zuhause suchen.

Nicht in private Hände vermittelt werden mehr die beiden Hängebauchschweine Elvis und Ella, die längst schon zu den fröhlichen Maskottchen des Tierschutzvereins Meinerzhagen/Kierspe avanciert sind. Was es Neues über den Verein und die zu vermittelnden Tiere der Auffangstation gibt, können Interessierte bei Instagram unter @tsv_meinerzhagen_kierspe_e.v oder auf der Facebookseite erfahren. „Unsere Homepage ist leider derzeit nicht aktuell, aber demnächst wird es wohl einen Relaunch der Seite geben“, erklärt Susanne Kattwinkel.



Eine Kontaktaufnahme mit dem Team des Tierschutzvereins ist auch telefonisch unter 0 23 54/70 65 97 möglich.