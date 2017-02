20.000 Jecken feiern auf Attendorns Straßen

Meinerzhagen/Attendorn - Der Veilchendienstag war in Attendorn erneut in Narrenhand - und auch viele Meinerzhagener ließen es sich wieder nicht nehmen beim bunten Treiben in der Hansestadt dabei zu sein: Rund 20.000 Jecken begleiteten den traditionellen Umzug in der Nachbarstadt.

Mit dem Wetter hatten die Karnevalsfreunde großes Glück, blieb es doch während des Zuges trocken. Die Kreispolizei Olpe meldete „keinerlei besondere Vorkommnisse“, so dass Jecken und Zuschauer einen friedlichen Verlauf des Zuges genießen konnten.

Mit dabei in Attendorn waren auch die Mitglieder des Fanfarenzugs Meinerzhagen, die sich nach der Karnevalszeit nicht etwa eine Auszeit nehmen, sondern weiter aktiv bleiben. Denn in nur knapp zwei Wochen heißt das Ziel für die heimischen Musiker Schriesheim, wo ein Freundschaftstreffen verschiedener Fanfarenzüge stattfinden wird.