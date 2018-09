Pfarrer Thorsten Rehberg (rechts) trat am 8. Februar 2015 in der Pfarrei St. Maria Immaculata in Meinerzhagen und Kierspe die Nachfolge von Peter Wilhelm Keinecke an. Die Vorstellung des neuen Pfarrers nahm Domkapitular Dr. Michael Dörnemann (links) vor. In der Bildmitte ist Pastor Ludwig Opahle abgebildet, der Meinerzhagen bereits verlassen hat.

Meinerzhagen/Kierspe - Pfarrer Thorsten Rehberg verlässt Meinerzhagen. Der katholische Geistliche, der im Februar 2015 die Nachfolge von Peter Wilhelm Keinecke antrat, teilte seinen Entschluss bereits dem Pfarrgemeinderat mit.

Was die Gründe für diesen Schritt angeht, darüber hüllt sich der Pfarrer in Schweigen. Er möchte damit bis zu seinem endgültigen Abschied warten. Der ist geplant für das Ende des Kirchenjahres, also im November.

Wert legt der Seelsorger auf die Feststellung, dass er den Bischof gebeten habe, zu entscheiden, ob er Pfarrer in Meinerzhagen bleiben oder eine neue berufliche Perspektive in den Blick nehmen soll. Gemeinsam sei man zu dem Entschluss gekommen, dass er von der Position in Meinerzhagen entpflichtet werde. „Die Sicherheit einer klaren Perspektive – auch angesichts der anstehenden Kirchenvorstandswahl – war Antrieb für eine rasche Entscheidung und eine ebensolche Umsetzung“, heißt es in einer von Pfarrer Rehberg verfassten Rundmail. Darin geht der Geistliche auch auf den Pfarreientwicklungsprozess ein, der einige Veränderungen für St. Maria Immaculata mit sich bringen wird. Er wünsche, dass die Umsetzungsphase gut und gemeinschaftlich gemeistert werden könne und ein Weg für die Zukunft eingeschlagen werde, „der durch Respekt und Vertrauen geprägt ist“.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Ulrich Jatzkowski, Pastor Gregor Myrda aus Kierspe und Gabriele Menger, stellvertretende Kirchenvorstands-Vorsitzende, schickten E-Mails an Kirchenvorstand und Gemeinderäte, in denen sie auf die für sie überraschende Entwicklung eingehen. „Pfarrer Rehberg möchte momentan keine Erklärung zu seinen Beweggründen abgeben und zurzeit auch keine Fragen beantworten. Diese Entscheidung sollten wir, auch wenn es uns schwerfällt, respektieren und nicht ins Spekulieren verfallen“, heißt es darin.

Gegenüber der MZ stellte Ulrich Jatzkowski fest, dass es keinesfalls unterschiedliche Auffassungen bei der Umsetzung des Pfarrentwicklungsprozesses gewesen seien, die zu Rehbergs Abschied geführt hätten. „Wir pflegen eine kollegiale Zusammenarbeit in den Gremien und sind auf einer Linie.“ Dass die Pfarrei weiter existieren wird und eine Zusammenlegung mit einer anderen Pfarrei kein Thema ist, in diesem Punkt ist sich Jatzkowski sicher. Eine Zusage für einen Rehberg-Nachfolger gebe es allerdings zum jetzigen Zeitpunkt vonseiten des Bistums noch nicht, fügte er hinzu. Dazu seien die Ereignisse aber auch noch zu frisch, fügt der Pfarrgemeinderatsvorsitzende hinzu.