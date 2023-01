Karneval wird ordentlich gefeiert – für alle etwas dabei

Beim Kinderkarneval sollen die Jüngsten ausgelassen feiern können. © Schliek, Klaus

Prinzessin oder Pirat? Die Jecken zählen vielleicht schon die Tage und haben die Kostümfrage längst geklärt. Nicht mehr lange, dann verwandelt sich die Ebbehalle wieder in einen großen Narrentempel und Valbert wird zumindest zwischen Volme und Lister Hochburg des Karnevals. Und anscheinend gibt es nach der Corona-Zwangspause Nachholbedarf: Mit der Geburtstagsfeier der Husaren und dem Pänz Dänz werden zwei zusätzliche Veranstaltungen gestemmt.

Valbert – Im närrischen Rheinland ist „Pänz“ das Wort für Kinder. Und genau sie sollen am zweiten Wochenende im Februar im Mittelpunkt stehen. „Beim Kinderkarneval wollen unsere Jüngsten natürlich tanzen und aktiv sein. Zugleich möchten wir auch den Kinder- und Jugendgarden aus der Umgebung eine Möglichkeit für einen Auftritt bieten“, erklärt Dominik Busch vom Elferrat und fügt hinzu, dass sich natürlich wiederum auch die eigenen Garden bei Veranstaltungen der Karnevalsvereine im Umkreis präsentieren möchten. Gegenseitige Einladungen seien daher selbstverständlich.

Pänz Dänz

Beim Pänz Dänz am Freitag, 10. Februar, haben daher Kinder- und Jugendgarden aus der Umgebung Gelegenheit für den großen Auftritt: „Ein großes Garden-Biwak“, freut sich Dominik Busch, der mit etwa 15 Garden rechnet, die ihr Können in Valbert präsentieren werden. Die Reihenfolge der Auftritte soll am Pänz Dänz-Tag ausgelost werden.



Bei der Organisation kann der Elferrat auf die Hilfe und Unterstützung vor allem der Eltern der eigenen Garden zählen – immerhin ist schon der „normale“ Aufwand für die drei bewährten Veranstaltungen nicht zu knapp.



Einlass zum Pänz Dänz ist am 10. Februar ab 15.30 Uhr, getanzt wird ab 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nach dem Programm schließt sich eine Disco für Kinder und Jugendliche bis etwa 21 Uhr an. Damit ist auch an die Nachwuchsjecken gedacht, die dem Kinderkarneval vielleicht langsam entwachsen. Auch sie sollen immer noch für den Valberter Karneval begeistert werden. „Gerade die Jüngeren dürfen wir nicht verlieren“, betont daher auch Dominik Busch.



Kinderkarneval

Einen Tag später, am Samstag, 11. Februar, wird dann der Kinderkarneval wieder seinen Lauf nehmen. Dank des Pänz Dänz sei das Programm etwas „entschlackt“ worden. „Natürlich werden auch an diesem Tag wieder unsere eigenen Garden und einige befreundete Tanzgruppen dabei sein“, dürfen sich die kleinen Jecken und ihre Eltern auf ein tolles Programm freuen.



Es werde, verspricht Dominik Busch, aber auch reichlich Gelegenheit zum Mittanzen und Feiern geben. Vor allem mit Aktiven aus dem Dorf und den eigenen Reihen werde ein bunter, kurzweiliger Nachmittag für die jüngsten Jecken geboten. Der Kinderkarneval beginnt am Samstag, 11. Februar, um 14.11 Uhr. Einlass ist bereits eine Stunde früher. Der Eintritt kostet 5 Euro (Kinder-Getränke inklusive).



Husaren-Jubiläum

Die weitere zusätzliche Veranstaltung liegt in der Natur der Sache, denn Geburtstage müssen natürlich gefeiert werden. Daher wollen auch die Valberter Husaren ihr 44-jähriges Bestehen gebührend (nach)feiern, und zwar am Freitag, 27. Januar, ab 18.44 Uhr. Ein besonderes Bühnenprogramm wie bei der Prunksitzung wird es an diesem Abend nicht geben, dafür ist aber eine Überraschung geplant. Außerdem soll alle 44 Minuten – entsprechend dem Jubiläum – ein Meter Bier verlost werden. Die Bewirtung der Gäste wird der MBC Kierspe übernehmen. „Eingeladen sind alle, die sich den Valberter Husaren verbunden fühlen, mit ihnen feiern möchten oder sich für den Valberter Karneval und die Garde interessieren“, so Paul-Fabian Ganz, einer der drei Trainer der Husaren. Auch ehemalige Tänzer und Gründungsmitglieder seien zum Jubiläum eingeladen. Eine Verkleidung ist an diesem Abend kein Muss. „Wir freuen uns auf eine zwanglose Jubiläumsparty“, so Ganz.



Lot gohn

Gut eine Woche später lädt der Valberter Elferrat am Samstag, 4. Februar, zur großen Sitzungsparty unter dem Motto „Gaspreis, Verzicht und Inflation – wir feiern trotzdem! Valbert Lot Gohn!“ ein. Das bunte Programm mit Prinzenproklamation, Gardeauftritten, Büttenreden und einer Travestie-Show von „Ham & Egg“ startet an diesem Abend um 19.11 Uhr. Einlass wird den kostümierten Narren und Närrinnen ab 18 Uhr gewährt. Für den musikalischen Rahmen vor, während und nach dem Programm ist an diesem Abend „Sam Tanzmusik“ verantwortlich.



Weiberfastnacht

Mit der Weiberfastnachtssause am Donnerstag, 16. Februar, und dem dazugehörigen Programm ab 19.11 Uhr soll der Valberter Karneval in der Ebbehalle dann einen würdigen Abschluss für diese Session finden. Einlass ist an diesem Tag ab 17 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Vorverkauf

Anders als in den Vorjahren gibt es allerdings nur einen zentralen Vorverkauf für die Karnevalsparty im Februar: An diesem Freitag, 13. Januar, können sich alle Freundinnen und Freunde des jecken Treibens ihre Karten für „Valbert Lot Gohn“ in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Speiseraum der Ebbehalle zum Preis von 15 Euro sichern. „Wir haben bewusst nur diesen einen Termin gewählt, um früh Planungssicherheit für die Durchführung der Veranstaltung zu haben“, heißt es vonseiten des Elferrats. „Nach zwei Jahren Corona und den wirtschaftlichen Sorgen vieler Menschen wissen wir kaum einzuschätzen, in welcher Zahl unsere Gäste der Einladung folgen werden. Wir hoffen auf und glauben an ein volles Haus, brauchen nur aus verschiedensten Gründen frühzeitig Gewissheit.“ Der Elferrat bittet, vornehmlich vom Vorverkaufstermin Gebrauch zu machen.