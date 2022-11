Karneval beginnt: Elferrat vergibt Orden

Von: Luitgard Müller

Mitglieder des Elferrates stellten jetzt den Orden der diesjährigen Session vor. © Müller, Luitgard

Pünktlich zum Start der fünften Jahreszeit am 11. November präsentierten Mitglieder des Valberter Elferrates das diesjährige Sessionsmotto mit dem dazugehörenden Ordensmotiv. Es zeigt einen auf einer Gaspipeline sitzenden Valberter Jäger, der Euroscheine und -münzen in die Luft wirft.

Valbert – „Nach zwei Jahren mit Corona, ohne Karneval und in einer schwierigen Zeit ist es vielleicht genau der richtige Moment, sich einmal abzulenken. Sich ein Stück weit aus dem Alltag heraus zu nehmen und alles einmal nicht so ernst zu nehmen,“ erläuterten die Narren aus dem Ebbedorf ihre Motivwahl. Zwar habe man auch auf regionale Themen wie etwa die Rahmedetalbrücke zurückgreifen können, sich letztlich aber auf die alles beherrschenden Themen Gaspreis und Inflation verständigt.

„Valbert lot gohn“ am 4. Februar

Dies solle sich auch in Hallen- und Bühnendekoration bei der Karnevalssitzung „Valbert lot gohn“ am 4. Februar 2023 widerspiegeln, Ideen seien genug vorhanden, so der Elferrat und ließ durchblicken, dass sich die Besucher der beliebten Veranstaltung auf eine „etwas andere Ebbehalle“ freuen können.



Kinderkarneval und Weiberfastnacht

Am 11. Februar sind die Kinder zum Feiern eingeladen, bevor an Weiberfastnacht, 16. Februar, die Damenwelt das Zepter im Karnevalstrubel übernimmt.



„Wir freuen uns, dass wir nach einer so langen Durststrecke endlich wieder für Frohsinn, Heiterkeit, Musik und Tanz sorgen dürfen“, so die Karnevalisten. „Besonders freuen wir uns aber für unsere mehr als 100 Tänzerinnen und Tänzer, dass sie endlich wieder auf die Bühne können“.



Vorverkauf

Details zum Karnevals-Programm, dem Vorverkauf für die verschiedenen Veranstaltungen und die ein oder andere Überraschung will der Elferrat in den kommenden Wochen veröffentlichen.