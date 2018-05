Zarte Bilder in bunten Farben

+ © Bärbel Schlicht Oliver Drenkard eröffnete die beeindruckende Ausstellung der Hobbykünstlerin Karin Fischer. © Bärbel Schlicht

Meinerzhagen - Die Bilder von Karin Fischer kommen zurückhaltend daher – auf leise Weise sprechen sie dabei den Betrachter an. In zarten aber dennoch bunten Farben präsentieren sich die Bilder in verschiedenen Formaten, die nun im sozialen Bürgerzentrum „Mittendrin“ zu sehen sind.