Mit scharfer Sieglinde zum Titel

Hunswinkel - Ob Jogi Löws Mannschaft den Weltmeistertitel erfolgreich verteidigen kann, wissen wir hoffentlich frühestens nach dem Finale am 15. Juli.

Ob die Kanoniere aus dem Listertal den Erfolg aus dem Jahr 2016 wiederholen können, bereits im Verlauf dieses Wochenendes. Am Donnerstagmorgen reiste die fünfköpfige Gruppe von Hunswinkel aus zum Bundeswehrübungsgelände bei Sondershausen in Thüringen. Jutta und Michael Groll, Martin Marzinek, Fred Heckert und Sebastian Turk hatten dabei noch eine sehr gewichtige Reisebegleiterin auf dem Anhänger. Die „scharfe Sieglinde“, eine Vorderladerkanone mit einem Gewicht von rund 600 Kilogramm.

Und natürlich waren ebenso die erforderlichen Utensilien für den Schießbetrieb – wie beispielsweise die Lunte, das Schießpulver und natürlich Kugeln – mit im Reisegepäck. Letztere wiegen rund 1,4 Kilo und fliegen bei entsprechender Flugbahn schon mal eineinhalb Kilometer weit.

Auf dem Truppenübungsplatz kein Problem. Zum einen, weil dieser nicht öffentlich zugänglich ist und zum anderen über Erdwälle als „Bremse“ für die Munition verfügt. Der Hunswinkler Truppe ist der Platz nicht nur durch die Teilnahme an Wettkämpfen bekannt.

Einmal im Jahr macht man sich auch zu Übungszwecken auf den rund 350 Kilometer langen Weg nach Thüringen. Veranstaltet wird die Europameisterschaft der leichten Feldartillerie vom Verband Deutscher Schwarzpulver Kanoniere (VDSK) mit Sitz auf Burg Allstedt in Sachsen-Anhalt.

Dabei ist das Ziel des Wettbewerbes nicht nur der sportliche Schießwettkampf mit den Vorderladerkanonen, sondern auch die Brauchtumspflege. Deswegen ist für die Schützen beim Wettbewerb das Antreten in einem, der historischen Kleidung nachempfundenen, Outfit vorgeschrieben. Auch die Kanoniere von der Listertalsperre haben daher ihre „rustikal“ wirkenden Kleidungsstücke mit dabei und tragen so ebenfalls dazu bei, dass auch die optischen Eindrücke im Feldlager an das Landsknechtleben der unterschiedlichen Epochen erinnern.

Und darüber, dass es in diesem Jahr wieder traditionell beim Biwak und am Lagerfeuer viele „Fachgespräche“ unter den Kanonenbauern, die in den meisten Fällen ihre Geschütze selber herstellen, geben wird, ist man sich einig. Das Hobby der lautstarken und zielgerichteten Böllerei setzt eine Menge Arbeit voraus.

So benötigt ein Kanonenschütze unter anderem einen Schwarzpulverschein, mit Lehrgang und Prüfung; wer „nur“ böllern will, braucht einen Böllerschein. Bei der Ausbildung nehmen die umfassenden Sicherheitsbestimmungen, welche die Kanoniere kennen und später einhalten müssen, einen erheblichen Umfang ein. Der nächste öffentliche Auftritt der Listertaler Kanoniere wird ein Heimspiel sein. Traditionell sind sie mit ihrer Böllerkanone „Clärchen“ wieder am dritten Juliwochenende beim Schützenfest in Hunswinkel dabei. Vielleicht als Europameister.