Genkeler Straße soll geöffnet werden

Ab diesem Samstag wieder freie Fahrt. Die Kanalbaumaßnahme an der Genkeler Straße ist abgeschlossen und die Straße ist offiziell wieder freigegeben.

Meinerzhagen – Wegen der feuchten Witterung der letzten Tage steht die endgültige Fahrbahnmarkierung noch aus. Für deren Aufbringung muss der Verkehr in nächster Zeit nochmals für eine kurze Zeitspanne aus dem jetzt fertiggestellten Abschnitt verbannt werden.

Beginn im Frühjahr

Im Frühjahr hatte die Maßnahmne begonnen, die ursprünglich bereits Ende Oktober beendet werden sollte. „Wir haben hier unter erschwerten Bedingungen, was den Platz aber auch die verkehrliche Situation angeht, arbeiten müssen“, sagte Florian Sönnecken vom zuständigen Fachbereich im September. Insgesamt hat das Projekt der sogenannten Melmchebachverrohrung einschließlich der Anschlüsse an den Kanal in der Derschlager Straße rund 830 000 Euro gekostet.