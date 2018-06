Musiker aus Kampen kommen zur Einweihung

Meinerzhagen - Wenn am nächsten Wochenende der neue Mittelpunkt Meinerzhagens, der neue Otto-Fuchs-Platz, eingeweiht wird, dann sind auch Musiker der niederländischen Partnerstadt Kampen dabei und werden für die passende musikalische Note sorgen.

Mit dem Besuch des Kamper Trompetter Korps und dem Jong Kamper Trompetter Korps dürfen sich die Meinerzhagener auf ein musikalisches Highlight freuen, verspricht Ulrich Blumenrath. „Die Musiker werden eine Musikshow zeigen, die Meinerzhagen in der Form noch nicht gesehen hat“, freut sich der Präsident des Komitees für Städtepartnerschaften, dass es gelungen ist, die Kapellen für das Fest in der Volmestadt einladen zu können.

Immerhin: Der Terminkalender der Musiker ist straff, nicht umsonst gewann das Kamper Trompetter Korps bei der Weltmeisterschaft für Musikzüge in Kerkrade die Goldmedaille. Im Jong Kamper Trompetter Korps musizieren junge Bläser im Alter von 11 bis 16 Jahren, die in den vergangenen drei Jahren den Titel „Niederländischer Meister“ gewinnen konnten. Das Kamper Trompetter Korps gehört zu den meistgebuchten Showbands der Niederlande. Das Besondere: „Das Orchester zeigt eine Bewegungsshow“, beschreibt Blumenrath den Auftritt des Orchesters, der bei Paraden stets großen Eindruck hinterlasse. So wird auch in Meinerzhagen viel Bewegung im Spiel sein, wenn das Korps seine Musikshow „Boundries“ präsentieren wird. Der Kamper Trompetter Korps-Nachwuchs spielte übrigens bereits einmal in der Volmestadt auf. Im vergangenen Jahr waren die jungen Musiker beim Meinerzhagener Frühling dabei.