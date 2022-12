Kabarett: Lustiges Weihnachtsprogramm in der Stadthalle

Von: Dominic Rieder

René Steinberg war in Meinerzhagen zu Gast. © Rieder, Dominic

Mit jeder Menge Humor und guter Laune wurden am Samstag rund 200 Besucherinnen und Besucher in der Stadthalle auf das Weihnachtsfest eingestimmt. Dort gastierte auf Einladung des KuK-Vereins der Kabarettist René Steinberg und erntete dabei viele Lacher und reichlich Applaus.

Meinerzhagen – Der neue KuK-Vorsitzende Rolf Muck begrüßte das Publikum, stellte sich kurz vor und wünschte allen frohe Weihnachten und guten Rutsch, was zugleich die passende Überleitung zum Auftritt des Künstlers des Abends war. Der hatte nämlich sein Weihnachtsprogramm „Ach, du fröhliche“ mitgebracht.



„Morgen Kinder wird‘s nix geben“

Mit seiner Karl-Lauterbach-Parodie („Morgen, Kinder wird’s nix geben...“) bot René Steinberg sogleich den ersten Brüller. Auch die Winter-Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und die deutsche Elf, die in der Vorrunde scheiterte, bekamen ihr Fett weg: „Chapeau an unsere Mannschaft. Es hat ein bisschen gebraucht, aber dann haben sie sich doch gedacht: Nee, wir machen nicht mit.“



Zwei Auftritte mussten verschoben werden

Sichtlich freute sich der Künstler, dass er nun endlich auf der Stadthallen-Bühne stehen konnte, nachdem sein Gastspiel in der Volmestadt in der Vorweihnachtszeit 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden konnte. Und so sang er auf den Klassiker „All I want for Christmas is you“ von Mariah Carey „Was ich mir vom Christkind wünsche, bist Du“ und adressierte dies an sein begeistertes Publikum.



Weihnachtsgeschäft aufs Korn genommen

Aufs Korn genommen wurde das oft schon früh beginnende Weihnachtsgeschäft. „Spekulatius im Sommer ist einfach nur falsch“, betonte René Steinberg. „Alles zu seiner Zeit. Ende August bis in den September hinein ist die Zeit des feierlichen Abgrillens“, befand er. „Und am 1. Advent, dann ist die Zeit für Spekulatius – wenn es den dann im Geschäft noch gibt.“ Auch das Übernehmen von Gepflogenheiten aus den USA, wie den „Black Friday“, der den Sommerschlussverkauf abgelöst hat, war Thema. „Fun-Fact: Wenn du nix bestellst, sparst du am meisten“, scherzte der Kabarettist. Nicht fehlen durfte die Weihnachtsgeschichte, die der Bühnenkünstler in modernem Zeitgeist-Gewand vorlas: „Maria wollte feinstaubarm reisen. Und so reisten sie nicht mit dem SUV, sondern mit dem SU-Vieh, also dem Esel.“ Und Geschenke gab’s in dieser Version auch: „Fußballschuhe für den Kleinen – ja, das waren die ersten Christstollen.“