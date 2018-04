Jugendliche lernen bei Graffiti-Workshop Grundlagen des Sprayens

+ © Schlicht Lucas und Luigi waren zufrieden mit ihrem Graffiti. © Schlicht

Meinerzhagen - Bestes Frühlingswetter, dazu laute Musik aus der Anlage und ein ganz besonderer Workshop, das erwartete die Jugendlichen am Samstag auf dem Skaterplatz am Stadion. Eingeladen hatte das Jugendnetzwerk Meinerzhagen. Junge Leute waren angesprochen, sich beim Graffiti-Workshop in die Techniken des Sprayens einweisen zu lassen.