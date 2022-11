Lauter Knall während „Tatort“: Jugendliche sorgen für Explosion

Von: Frank Zacharias

Eine Spraydose explodierte am Diensttagabend an der Bahnhofstraße in Meinerzhagen. (Symbolfoto) © Tobias Felber /dpa

Schreck beim „Tatort“-Gucken: Ein lauter Knall erschütterte am Dienstagabend die Nachbarschaft an der Bahnhofstraße in Meinerzhagen.

Meinerzhagen - Wie die Polizei mitteilte, schauten Zeugen im Fernsehen gerade eine Folge „Tatort“, als es draußen einen lauten Knall gab.

Gegen 20.20 Uhr hatten offenbar mehrere Jugendliche eine Spraydose explodieren lassen - die Zeugen konnten drei von ihnen vom Tatort wegrennen sehen. Aufgrund der Explosion kam es auch zu einem kleinen Brand, sodass auch Feuerwehr und Polizei alarmiert wurden.