Jugendliche beschmieren Scheibe eines Streifenwagens mit Lippenstift: „Hurensohn!“

Jugendliche haben die Autoscheibe eines Polizeiwagens mit einer Beleidigung verschmiert. © Mediasuite

Mit einem Lippenstift hat ein 17-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag „Hurensohn!“ auf die Windschutzscheibe eines Streifenwagens geschrieben. Und das direkt vor der Polizeiwache.

Meinerzhagen – Wie die Polizei berichtet, beobachteten Zeugen in der vergangenen Nacht gegen 23.15 Uhr drei junge Erwachsene vor der Wache an der Oststraße und informierten die Polizei. Beamte trafen die drei beschriebenen, alkoholisierten Personen auf einer Parkbank in der Nähe an. Ein 17-Jähriger räumte die Tat ein. Man habe ein Spiel gespielt. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Beleidigung.

Jugendlicher entschuldigt sich bei der Polizei

Der 17-Jährige wischte den Lippenstift von der Windschutzscheibe ab und entschuldigte sich. Eine seiner 18-jährigen Begleiterinnen gab falsche Personalien an, was ihr eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen falscher Namensangabe einbrachte.

18-Jährige fällt gleich zweimal auf

Keine Stunde später beobachtete eine Zeugin am Otto-Fuchs-Platz eine Gruppe junger Erwachsener, die vor die Scheibe des Treppendaches des ehemaligen Aldi-Marktes traten. Eine weibliche Person fiel dabei besonders auf – die Beschreibung passte genau zu der 18-Jährigen. Die Polizeibeamten schrieben eine weitere Anzeige, diesmal wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Die Polizei ermittelt, heißt es abschließend im Bericht.