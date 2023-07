„Gassi-Runde“ wird zum Spießrutenlauf

Von: Frank Zacharias

Beim Spaziergang mit seinem Hund wurde ein 55-jähriger Mann am Schulzentrum Rothenstein offenbar von einer Gruppe Jugendlicher beschimpft und mit Steinen beworfen. (Symbolbild) © Carolina Ludwig

Die abendliche Runde mit dem Hund endete für einen 55-jährigen Mann letztlich auf der Polizeiwache: Er erstatte Anzeige.

Meinerzhagen - Wie die Polizei in Meinerzhagen berichtet, wurde das Herrchen am Montagabend gegen 19.40 Uhr im Bereich des Schulzentrums am Rothenstein aus einer etwa siebenköpfigen Gruppe laut schreiend beschimpft und beleidigt. Das wollte er nicht auf sich beruhen lassen.

Als er nach eigenen Angaben zwei der Personen „am Kragen“ packte und festhielt, seien er und sein Hund von den anderen jungen Leuten mit Steinen und Stock beworfen worden.

Der Mann wurde zwar nicht verletzt, erstattete jedoch Anzeige bei der Polizei. Die machte sich auf den Weg zum Tatort, um die Gruppe mit den Vorwürfen zu konfrontieren - doch die Jugendlichen waren nicht mehr aufzufinden.