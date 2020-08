Becker-Gastspiel in die Stadthalle verlegt

Jürgen Becker kommt in die Stadthalle

Meinerzhagen – Kabarettist Jürgen Becker sollte am Freitag, 11. September, mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ ins PZ der Gesamtschule Kierspe kommen. Corona machte diese Planung allerdings zunichte.

Die Veranstaltung wurde verlegt. Eingeladen wird von KuK nun für den 11. September ab 20 Uhr nicht mehr ins PZ der Gesamtschule Kierspe, sondern in die Stadthalle Meinerzhagen. Hier finden mehr Menschen Platz.

Die Sicherheitsabstände können besser eingehalten werden, sodass 220 Besucher eingelassen werden können. Der KuK-Verein hat auch bereits ein Hygienekonzept für Veranstaltungen in der Stadthalle erarbeitet.

"Queenz of Piano": Gastspiel "wackelt"

Ob eine andere KuK-Veranstaltung stattfinden kann, ist hingegen noch nicht klar: „Queenz of Piano“ ist das ganz besondere Gastspiel von Jennifer Rüth und „Ming“ überschrieben, das am 31. Oktober in der Stadthalle stattfinden soll.