Ein rauschendes Jubiläumsfest

60 Jahre „Valbert Lot Gohn“

+ © Schliek Mit dem Tarzan-Tanz brachten die Valberter Ebbeflöhe ein richtiges Mini-Musical auf die Bühne. © Schliek

Valbert - Zum runden Geburtstag ließen es die Valberter Karnevalisten am Samstagabend in der Ebbehalle so richtig krachen. Gefeiert wurden 60 Jahre „Valbert Lot Gohn“.