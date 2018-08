Jubiläum: Sommerparty auf dem Campingplatz Seeblick

+ © Helmecke © Helmecke

Windebruch - Zum zehnjährigen Jubiläum eine große Familienfeier mit Besuchern aus der Nachbarschaft – Ehepaar Joerißen veranstaltete anlässlich der Übernahme des Campingplatzes Seeblick in Windebruch eine Jubiläums-Sommerparty. Familiär und herzlich, so war die Atmosphäre auf dem Platz am Samstagnachmittag.