Kämmerer Jens Groll verlässt das Rathaus

Personalie

+ © J. Beil Das Alte Rathaus an der Oststraße ist Sitz der Kämmerei - und verfügt bald über einen freien Arbeitsplatz. © J. Beil

Meinerzhagen - Die Stadt Meinerzhagen verfügt ab Montag über keinen Kämmerer mehr: In nicht-öffentlicher Sitzung hat der Rat der Stadt Plettenberg am Dienstagabend bekannt gegeben, dass Jens Groll bereits ab 1. Mai das Amt des Kämmerers in der Vier-Täler-Stadt übernehmen wird.