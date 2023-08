Jedes Jahr Urlaub in Meinerzhagen

Von: Laura Müller

Die drei Familien verbindet eine langjährige Freundschaft. Mindestens einmal im Jahr sehen sie sich im Haus Eckern in Meinerzhagen. © Laura Müller

Jedes Jahr Meinerzhagen - und das seit mehr als vier Jahrzehnten: Das muss echte Liebe für die Volmestadt sein! Zwei Familien aus Belgien und den Niederlanden kommen immer wieder gerne hierher, um sich im Haus Eckern zu treffen.

Meinerzhagen – Gemütlich sitzen sie an einem großen Tisch mit der Familie Eckern im Wintergarten des Landgasthofes zusammen. Es wird gelacht und Erinnerungen werden ausgekramt. Schon mehr als vier Jahrzehnte lang verbringen die Familien van Etten aus den Niederlanden und van Tongelen aus Belgien jedes Jahr ihren Urlaub im Haus Eckern in Meinerzhagen.

Die Freundschaft mit der Familie Eckern und untereinander reicht lange zurück: Francine und Frans van Tongelen aus Brüssel entdeckten Meinerzhagen im Jahr 1978. Auch ihre Tochter Vera van Tongelen ist diesmal wieder mit dabei.

„Das ist mein zweites Zuhause“

„Ich war das erste Mal hier, als ich sechs Jahre alt war. Das ist mein zweites Zuhause. Ich bin hier aufgewachsen“, erzählt die Anfang-50-Jährige. Urlaub auf einem Bauernhof wollte die Familie damals machen. „Möllsiepen stand in einem Prospekt und dann sind wir hier hingekommen.“

Annie und Koos van Etten aus Sittard kamen 1981 dazu. Die Familien lernten sich im Haus Eckern kennen und seitdem verbringen sie dort mindestens einmal im Jahr einen Urlaub zusammen.

Ob zu Ostern, Weihnachten, Silvester oder im Hochsommer – schön sei es hier zu jeder Jahreszeit. Sie erinnern sich an die Schlittenfahrten im Winter und das Schmücken einer großen Weihnachtstanne, Völkerball nach Feierabend mit den anderen Gästen, Ruderboot fahren und an den unternehmungslustigen Opa Eckern. „Wir hatten immer viel Spaß“, sagt Vera van Tongelen. „Am Ruhetag haben wir manchmal Stunden lang nicht gesprochen und uns einen Zettel angehangen: 'Ein Ei bitte'. Es war ja Ruhetag“, blickt sie zurück und schmunzelt.

Beim Spülen halfen alle mit

Bei Familie Eckern konnte sie sich als junges Mädchen immer etwas dazu verdienen. „Wir haben aber alle schon beim Spülen mitgeholfen“, stimmt Annie van Etten ein. In den Jahren haben die Familien vor allem unzählige Spaziergänge unternommen. Mit der Wanderkarte in der Hand waren sie oft unterwegs. An der Bigge und Fürwigge, im Quellental, von Vestenberg nach Wilkenberg – so haben sie sich auch das eine oder andere Mal verlaufen. „Sehr gerne schwimmen wir außerdem in der Lister“, fügt van Tongelen hinzu, auch wenn es nicht ganz so warm ist.

Einig sind sich die Belgier und Niederländer ebenfalls, wenn es um das deutsche Essen geht. Alles würde gut schmecken, ganz besonders Sauerbraten mit Rotkohl und Klößen.

Und auch dieses Jahr sind sie wieder zu Gast im Haus Eckern. Und bei jedem Besuch: Bevor es zurück in die Heimat geht, wird jedes Mal eingekauft. Kein Sauerbraten, aber dafür Würstchen und Fondor-Würzmittel. Denn die Würstchen seien in Belgien nicht ganz so knackig.

Am vergangenen Wochenende sind die Familien wieder abgereist. Wieder zu Hause, dürfen sich die Urlauber dann auch hin und wieder über einen Gegenbesuch der Familie Eckern aus Meinerzhagen freuen.