Karneval: 60 Frauen fahren zur Damensitzung

Von: Gertrud Goldbach

Nichts hielt die Meinerzhagenerinnen auf den Stühlen. Aktiv sein war ein Muss. © Gertrud Goldbach

Nach zwei Jahren Pause hatten die Närrischen Oberberger in Engelskirchen wieder ihre Zelte geöffnet und zu den traditionellen Sitzungen eingeladen. Nicht nur aus Engelskirchen waren die Frauen zur Damensitzung gekommen, auch aus Schmallenberg war ein Bus da - und natürlich aus Meinerzhagen.

Meinerzhagen/Engelskirchen – Der Boden des Festzeltes bebte, 1500 jecke Frauen tanzten zur Musik von Klüngelköpp, Kasalla, Druckluft, Cat Ballou oder den Brings zur Karnevalsmusik und freuten sich riesig, wieder miteinander feiern zu können.

Frauen aus Meinerzhagen feiern Karneval Fotostrecke ansehen

60 Frauen waren es dieses Mal, die Angelika Grünewald vom Fanfarenzug Meinerzhagen begeistern konnte mitzufahren. Es war das 20. Mal, dass diese Gruppe sich auf den Weg nach Engelskirchen gemacht hatte – ein kleines Jubiläum. Es waren aber, gemessen an der Zeit vor Corona, doch einige Frauen weniger.

„Sonst sind wir mit zwei Bussen und etwa 100 Frauen unterwegs gewesen“, so Angelika Grünewald. Es gebe nicht weniger Gruppen, die seien aber kleiner geworden. „Viele scheinen noch vorsichtig zu sein.“ Bevor es jedoch losging, trafen sich die Fanfarenzugfrauen noch im Wirtshaus in Meinerzhagen, um Stimmung aufzubauen.

Nicht als Fanfarenzug, sondern als Fanfarenzoo gingen die Fanfarenzugfrauen in diesem Jahr. © Gertrud Goldbach

In Engelskirchen selbst wurde alles bunter. So trafen die Frauen dort auch befreundete Gruppen und das Hallo unter ihnen war groß. Das Programm selbst war etwas anders als die Jahre zuvor. Es gab einige neue Namen. So eröffnete den Reigen der Büttenredner Ingrid Kühne, für viele aus dem Fernsehen ein Begriff.

Christian Pape ist auch ein Name, der noch nicht so lange im Karneval unterwegs ist. Beide kamen bei den Engelskirchener Frauen mit ihrem Programm gut an, Christian Pape zudem noch mit einer tollen Tanzeinlage am Schluss seines Auftrittes. Was die Musikgruppen anging, so mischte die 13-köpfige Bonner Band Druckluft das Zelt gewaltig auf. Dass eine Blaskapelle mit Geigen und Röhrentrommel solch eine Stimmung aufbauen kann, ist schon erstaunlich. Bunt, laut und live – diese drei Worte treffen den Auftritt der Band. Ihre Show war wie eine Achterbahnfahrt mit schnellen Songs, die einem den Atem nehmen konnten.

Viel Spaß hatten auch diese Meinerzhagenerinnen bei der Damensitzung in Engelskirchen. © Goldbach

Keine Frage: Die Damensitzung war von Anfang bis Ende gelungen. Nicht nur die Meinerzhagenerinnen feierten kräftig mit, tanzten, stiegen auf Stühle oder schunkelten durch das Programm. Um 20.30 Uhr hieß es für die Gäste dann, wieder nach Hause zu fahren. Einige Frauen ließen den Abend noch musikalisch ausklingen und sangen im Bus den einen oder anderen Karnevalshit.

Bis Aschermittwoch müssen sich die Meinerzhagenerinnen entscheiden, ob sie zur nächsten Damensitzung am 24. Januar 2024 mitfahren möchten. Bis dahin wollen die Närrischen Oberberger eine verbindliche Anmeldung.