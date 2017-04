Neuerung beim Valberter Schützenfest

Valbert - Grün-weiß dekoriert und mit der Fahne des Schützenvereins Valbert geschmückt – so hatten die Schützen die Ebbehalle für ihre Jahreshauptversammlung – in Ermangelung eines eigenen Vereinslokals – hergerichtet.

Auch das sorgte für heitere Stimmung. Und es wurde eine Neuerung beschlossen: Beim kommenden Schützenfest, zu dem vom 14. bis 16. Juli eingeladen wird, wird es eine Änderung geben. Die Schützen stimmten dem Vorschlag des Vorstands zu, in den Jahren der Kaiserkrönung auch die Königskrönung nicht mehr in der Ebbehalle, sondern auf dem Denkmalplatz durchzuführen. Das wird bereits in diesem Jahr bei geeignetem Wetter so gemacht.

Der erste Vorsitzende Dominik Busch begrüßte neben Königs- und Prinzenpaar auch den amtierenden Kaiser Klaus Busch sowie ehemalige Vorstandsmitglieder und zahlreiche Ehrenmitglieder. In seinem Jahresbericht blickte Busch auf eine lange Liste „an vielen schönen und harmonisch verlaufenen Aktionen“ zurück, die die Schützen gemeinsam unternommen haben. Dabei wies er besonders auf den „überaus gelungenen Tanz in den Mai“ hin.

Die Beteiligung am Pokalschießen sei zwar ganz gut gewesen, doch sie könnte noch besser sein, wünschte sich der Vorsitzende. Ein weiterer Höhepunkt war auch das Fest zum 125-jährigen Bestehen der Feuerwehr. Ebenso schaute Busch auf „ein rundum gelungenes Schützenfest“ zurück. Wobei er besonders die Schützenpolizei lobte, die maßgeblich zum harmonischen Ablauf der Umzüge beigetragen habe. Busch bedauerte, dass die Resonanz in der Bevölkerung an den Umzügen nicht so groß sei, wie der Verein es sich wünsche. Beim vergangenen Schützenfest wurden zum ersten Mal Webcams an der Vogelroute angebracht. Auf einer großen Leinwand konnten die Anwesenden das aufregende Schießen noch einmal erleben. Alle kommenden Termine für 2017 sind auf der Homepage des Vereins zu finden.

Im Winter wird Grün-Weiß gegen Rot getauscht, denn dann erleben die Schützen mit den Karnevalsveranstaltungen immer wieder die weiteren Vereinshöhepunkte. Die im vergangenen Jahr durchgeführte Schützen-Lotterie war laut Vorstand ein voller Erfolg. Der Erlös der Aktion ging je zur Hälfte an die evangelische und katholische Kirchengemeinde. Darauf zurückzuführen seien auch elf neue Mitglieder für den Verein. Detaillierte Zahlen legte Michael Koch der Versammlung vor. Er konnte von 18 neuen Mitgliedern berichten, sodass der Valberter Schützenverein jetzt aktuell 377 Mitglieder in seinen Reihen hat.

Bei den Teilvorstandswahlen wurde Dominik Busch einstimmig in seinem Amt für weitere drei Jahre bestätigt. Ebenso Schatzmeister Michael Koch, der erste Zugführer Axel Oehm, der zweite Fahnenoffizier Sascha Sommer und der erste Fahnenoffizier Andreas Hornbruch. Auch Schießmeister Thomas Müller, laut Busch ein Urgestein in dieser Position, nahm seine Wiederwahl gerne an. Besonders erfreut war Dominik Busch darüber, dass jetzt auch ein Königsadjutant mit Jens Dörnen wieder im Vorstand vertreten ist, sowie auch André Schneider als Oberstadjutant. Dominik Busch bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement und er lobte besonders Carola Hafner, die im vergangenen Jahr in den Vorstand gewählt wurde für ihren positiven Auftritt und ihre gute Arbeit.

Oberst Pies ehrte an diesem Abend wieder fünf anwesende Schützen für 25-jährige Vereinszugehörigkeit und heftete ihnen dafür jeweils eine Ehrennadel ans Revers. Darüber freuten sich Andreas Gebser, Ralf Conrady, Carsten Engstfeld, Sven Schulte und Ingo Soennecken.