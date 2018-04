Auch Valberter Forstwirte stehen vor Herausforderungen

+ © Schlicht Einstimmig bestätigten die Mitglieder den Vorstand in den Ämtern. © Schlicht

Valbert - Für die Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft Valbert ist das vergangene Jahr mit planmäßigem Holzeinschlag ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Das betonte gleich eingangs der Jahreshauptversammlung der Vorsitzende Günter Spelsberg am Donnerstagabend in der Jause in Echternhagen.