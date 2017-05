RSV zieht positive Jahresbilanz

In Abwesenheit des verhinderten 1. Vorsitzenden Dirk Rebein leitete Götz Ander (ganz rechts) am Montag die Jahreshauptversammlung des RSV Meinerzhagen. Ihm zur Seite sitzen hier Mehmet Aydin, Frank Lüttel und Andreas Schulte (von links).

Meinerzhagen - Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, bei seiner Jahreshauptversammlung am Montagabend kam der RSV Meinerzhagen jedoch schon mit deren 70 aus. Der Traditionsverein legte eine solide Wirtschaftsbilanz vor und ist angesichts des erst einen Tag zuvor perfekt gemachten Landesliga-Aufstiegs sportlich erfolgreich – dementsprechend ruhig verlief die Sitzung, zu der 31 Vereinsmitglieder ins Hotel Bauer nach Willertshagen gekommen waren.

Im Mittelpunkt stand dabei die sportliche Bilanz, die natürlich vom großen Erfolg der 1. Mannschaft überstrahlt wurde. Die Aufstiegshoffnungen der in der Kreisliga B beheimateten 2. Mannschaft erfüllten sich nach schwachem Start in die Rückrunde derweil nicht, während sich der RSV III nach seiner jüngsten 2:3-Niederlage beim TuS Ennepe II auf eine weitere Saison in der Kreisliga D einstellen muss, wie der Sportliche Leiter Mehmet Aydin berichtete.

Gewohnt ausführlich fiel der Bericht von Jugendleiter Winfried Hösel über die Aktivitäten der rund 250 aktive Kicker starken Nachwuchsabteilung aus. In der noch laufenden Saison schickt der RSV neun Jugendmannschaften ins Rennen, die überwiegend erfolgreich auf Kreisebene aktiv sind. Darüber hinaus richteten die Meinerzhagener in den Wintermonaten Hallenturniere für alle Altersklassen aus und nahmen selbst in der Halle und auf dem Feld an zahlreichen Turnieren teil.

Erster Höhepunkt der neuen Saison 2017/18 wird am 2. September das kreisweite E-Junioren-Turnier „Tag des Talents“ sein, mit dessen Ausrichtung der RSV betraut ist – vorausgesetzt, die geplante Sanierung der Laufbahn im Stadion an der Oststraße ist bis dahin abgeschlossen.

Keine Sorgen bereitete den Mitgliedern die Finanzlage. Zwar wies die von Schatzmeister Frank Lüttel vorgelegte Bilanz für das Jahr 2016 ein leichtes Minus aus, dieses aber resultierte vor allem daraus, dass der RSV im Herbst des vergangenen Jahres das Dach des Vereinsheims hatte sanieren lassen müssen.

Unerfreulich zudem: Längst nicht alle Vereinsmitglieder glänzen mit Zahlungsmoral. „Allein aus diesem Frühjahr sind noch Beiträge in Höhe von 1500 Euro offen“, ärgerte sich Lüttel, dem Kassenprüfer Heinz-Gerd Maikranz anschließend auch im Namen seiner Mitstreiter „akribische Arbeit“ bescheinigte. Das Plenum kam der Bitte um Entlastung Lüttels und des gesamten Vorstandes einstimmig nach.

Durchweg einstimmig verliefen auch die turnusmäßigen Wahlen. Die zur Disposition stehenden 2. Vorsitzenden Götz Ander und Andreas Schulte sowie Frank Lüttel (Finanzausschuss), Askin Yalcin (Geschäftsausschuss) und Mehmet Aydin (Spielausschuss) wurden in ihren Ämtern bestätigt, zum Kassenprüfer wählte die Versammlung Peter Bundle. In seiner aktuellen Zusammensetzung bestätigt wurde zudem auch der Ältestenrat des Vereins.

Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder wurden diesmal nicht vorgenommen, weil aufgrund anderweitiger Verpflichtungen keiner der drei Jubilare anwesend war.

Abschließend gab die Führungsriege des Klubs noch Einblick in den geplanten Umbau des Vereinsheims. Darüber hinaus will der RSV angesichts der hohen Auslastung des Stadion ausloten, ob es Möglichkeiten gibt, den benachbarten, momentan maroden Aschenplatz wieder nutzbar zu machen.