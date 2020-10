Petra Gossen übernimmt SPD-Vorsitz

„Wir müssen aus der Defensive rauskommen. Dafür brauche ich euch alle.“ Mit diesen Worten gab Petra Gossen, die neue Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, den Genossen nach der Vorstandswahl bei der Jahreshauptversammlung die Richtung der künftigen Zusammenarbeit vor.

Meinerzhagen - Dafür gab´s auch ermutigende Worte von Petra Freudenreich, ihrer Vorgängerin im Amt, der Petra Gossen für ihre Energie und ihr Engagement an der Spitze des Ortsvereins dankte sowie für ihren Mut, bei der vergangenen Kommunalwahl als Bürgermeister-Kandidatin angetreten zu sein.

Weiterhin gehören zum neuen Vorstand Udo Faust (stellvertretender Vorsitzender), Margit Ostermann (Kassiererin), Osman Batgün (stellvertretender Kassierer), Udo Maahs (Schriftführer), Torsten Schmale (stellvertretender Schriftführer) sowie die Beisitzer Peter Kamphaus, Luigi Foresi, Heike Zeppenfeld, Lars Hohlweg und Dirk Stermann.

Letztgenannter konnte auch persönlich für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt werden. Er wolle auch weiterhin im Ortsverein mitarbeiten, seine Arbeit in der Fraktion aber aus gesundheitlichen Gründen niederlegen, so Dirk Stermann. Weitere Jubilare sind Jürgen Pietsch (65 Jahre). Gudrun und Gerd Kienel, Wolfgang Kittner, Reinhard Oelschläger und Elfriede Klaas (50 Jahre) sowie Horst Jung und Ingeborg Oelschläger (40 Jahre).

Neben dem Kassenbericht und einem Rückblick auf das vergangene Jahr, in dem der Ortsverein sein 100-jähriges Bestehen mit vielen Gästen feiern konnte, standen weitere drei Wahlen auf der Tagesordnung, die mit dem gebotenen Abstand und Mund-Nasenschutz absolviert wurden.

Zu Delegierten und Ersatzdelegierten für den Unterbezirksparteitag der SPD Unterbezirk Märkischer Kreis wurden gewählt: Petra Gossen, Ralf Conradi, Rainer Schmidt, Luigi Foresi, Petra Freudenreich und Peter Widmann. Zur Wahldelegiertenkonferenz für die Bundestagswahl 2021: Petra Gossen, Ralf Conradi, Luigi Foresi, Rainer Schmidt, Petra Freudenreich, Peter Widmann. Und zur Unterbezirkskonferenz schließlich Petra Gossen, Ralf Conradi, Rainer Schmidt, Luigi Foresi, Petra Freudenreich und Peter Widmann.