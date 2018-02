Kinderschützen: Schlechtes Wetter macht Planungen zunichte

+ © Schlicht Nach den Wahlen leitet ein neuer Abteilungsvorstand die Geschicke der Abteilung Kinderschützen beim RC Rotenstein Wiebelsaat. © Schlicht

Meinerzhagen - Die Abteilung Kinderschützen im SC Rotenstein-Wiebelsaat hat einen neuen 1. Abteilungsleiter. Carsten Seuthe legte sein Amt auf der JHV am Freitag im Vereinsheim des SC Rotenstein in Wiebelsaat nieder und übergab es an den bisher 2. Abteilungsleiter Riccardo Menzel.