Sozialdemokraten feiern buntes Sommerfest auf Otto-Fuchs-Platz

+ © Schliek 100 Jahre SPD-Ortsverein Meinerzhagen: Die Gastgeber um die Ortsvereinsvorsitzende Petra Freudenreich und den stellvertretenden Bürgermeister Rainer Schmidt (vorne) mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Nezahat Baradari (hinten Mitte). © Schliek

Meinerzhagen - Mit einem schönen Familienfest ist der SPD-Ortsverein am Samstag in das Programm zum 100-jährigen Bestehen gestartet. Dazu hatten die Sozialdemokraten um die Ortsvereinsvorsitzende Petra Freudenreich direkt am Stadthallen-Zugang auf dem Otto-Fuchs-Platz eine kleine Budenstadt mit Verpflegungsstation, Waffelstand, Hüpfburg und einigen weiteren Spielangeboten aufgebaut.