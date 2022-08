Zwangsarbeit in Meinerzhagen: Wer kann sich erinnern?

Von: Birgitta Negel-Täuber

Ise Gross will das Thema Zwangsarbeit in Meinerzhagen aufarbeiten. © Privat

Ise Gross ist mit 39 Jahren zu jung, um persönlich verantwortlich zu sein für die Verbrechen, die während Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg auch in Meinerzhagen geschahen. Trotzdem: „Ich trage Verantwortung, weil ich von den Privilegien profitiere, die mir daraus erwachsen sind.“ Daran waren auch die eigenen Vorfahren der nichtbinären Gross beteiligt.



Meinerzhagen – Ise Gross hat sich der Kunst verschrieben, aber auch der Arbeit mit Holz, der Schreinerei. Und: Gross ist mit der Familie Fuchs über ihre Urgroßmutter Elisabeth Grasshoff, geborene Fuchs, verwandt. Bereits seit mehreren Jahren recherchiert Gross zum Thema Zwangsarbeit und Widerstand in Meinerzhagen. Am Samstagvormittag baute Ise Gross einen Stand an der Alten Post auf, an dem mithilfe zahlreicher Bücher, Dokumente und Fotos aufgezeigt werden sollte, wie sehr das System der Zwangsarbeit mit dem Alltag der Meinerzhagener verflochten war.

Einheimische Frauen und Männer hätten im Lager als Wachpersonal gearbeitet und auch ihre Kinder dort mit hingenommen, erzählte Ise Gross vor Ort. Andererseits sei vielen Meinerzhagenern nicht bewusst gewesen, dass in dem Lager nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder lebten. Kinder, die in Deutschland geboren wurden und häufig hier auch starben. Auf dem jüdischen Friedhof sind mehrere Zwangsarbeiter begraben. „Es gibt Gräber, aber es gibt keine Geschichte dazu“, sagt Ise Gross. Diese Leerstellen will der/die Künstler(in) für Meinerzhagen füllen – mithilfe der Meinerzhagener Bevölkerung. Der Infostand sollte dabei informieren, vor allem aber zum Gespräch anregen, um auf diese Weise eventuell neue Fakten zur Geschichtsschreibung beizutragen. Ob an diesem Morgen neue Puzzlesteinchen das düstere Bild ergänzten, bleibt unklar, aber zahlreiche Menschen blieben am Stand stehen, lasen und erzählten.



Das Ziel der Recherchen ist ein nicht-kommerzielles Filmprojekt unter dem Titel „Denn damals war genauso eine Zeit wie jetzt.“ Der Satz ist ein Zitat aus dem Text von Ljuba Leontjewna Meleschko, die im Jahr 2000 an das Meinerzhagener Stadtarchiv über ihre Erfahrungen als Zwangsarbeiterin schrieb.