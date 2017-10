Schilder verhindern Irrfahrten

Bald sind es insgesamt zehn Schilder, die in Meinerzhagen Irrfahrten von Lastwagen vermeiden sollen.

Meinerzhagen - Während die einen den Zweck erfüllen sollen, die Lkw-Fahrer mit ihren schweren Fahrzeugen davor zu bewahren, sich in die „Klemme“ zu bringen, sind die anderen ein willkommenes Hilfsmittel zur Orientierung.

Vor gut drei Jahren hatte die Stadt damit begonnen, an der Bergstraße die auffälligen Schilder mit der Aufschrift „No-Trucks“ aufzustellen. Immer wieder waren zuvor die großen Fahrzeuge über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht auf der schmalen Straße in beiden Richtungen unterwegs. Und das trotz der Einengung durch Pflanzkübel und große Steine sowie zwei Höhenbeschränkungen. Gerade diese hielten oftmals nur wenige Tage stand, bevor sie durch Karambolagen beschädigt wurden (MZ berichtete).

„Nach der Aufstellung der Schilder ist dort in dieser Sache Ruhe eingekehrt“, weiß Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck auf Nachfrage der MZ zu berichten. Als Ergänzung hierzu erwähnt er, dass aus seiner Sicht auch der Problembereich Grünenthal/Willertshagen mittlerweile entschärft worden sei. Hier fuhren in der Vergangenheit häufiger Lastwagen auf dem Weg zum Gewerbegebiet Scherl über die einspurige Straße. Schon beim Abbiegen in Richtung Willertshagen hatten sie dabei Probleme und beschädigten Ufer und Bankette. Im Dorf angekommen, lief dann oft ohne fremde „Rangierhilfe“ nichts mehr.

„Hier haben wir mehr Aufwand betreiben müssen, um die Ablenkung der Fahrzeuge zurück zur Landstraße 539 sicherzustellen.“ Sogenannte Lüftelemente erfüllen diesen Zweck seit Anfang des Jahres. Und offensichtlich sind sie seitdem durch keine Kollision beschädigt worden, geschweige denn gab es bei der Stadt Mitteilungen über kritische Situationen.

Hauptursache für die fehlgeleiteten Fahrten, so die Fachleute, dürften veraltete oder nicht auf die speziellen Bedürfnisse der Latwagen abgestimmte Navigationssysteme sein, welche die Fahrer in die Irre leiten.

Über ein weiteres „No-Truck-Schild“, das im Gewerbegebiet Ihne aufgestellt werden soll, informierte Fachbereichsleiter Tischbiereck die Mitglieder des Bau- und Vergabeausschusses Anfang September. Dieses wäre dann das insgesamt Zehnte auf Meinerzhagener Stadtgebiet.

Damit den Fahrzeugführern in den Gewerbegebieten die Suche nach den dort angesiedelten Betrieben erleichtert wird, hat die städtische Wirtschaftsförderung gemeinsam mit diesen Betrieben begonnen, entsprechende Hinweistafeln aufzustellen. Als erste war dabei die Tafel für den Bereich Darmche und Rottland an der Reihe. „Wir haben nicht zuletzt wegen der positiven Resonanz noch andere Standorte auf dem Plan. Derzeit prüfen wir hierfür die Realisierungsmöglichkeiten“, teilt Wirtschaftsförderin Katharina Suerbier mit.