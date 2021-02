Irrfahrt mit Hund - aber ohne Fahrer

Auto auf Abwegen

+ © Zacharias, Frank Rückwärts gegen die Hauswand: Dieser Golf mit Hund an Bord verselbstständigte sich. © Zacharias, Frank

Keine Fahrerin, dafür aber ein Hund an Bord: Am Freitag hat sich in Meinerzhagen ein kurioser Unfall ereignet. Die Suche nach der Fahrzeughalterin dauerte länger als gedacht.

Meinerzhagen - Ein VW Golf geriet am Freitagmittag sprichwörtlich auf die falsche Spur. Gegen 13 Uhr fuhr das an der Hauptstraße im Bereich Krim geparkte Fahrzeug plötzlich rückwärts, rollte über die Straße auf die gegenüberliegende Seite und kam erst nach einer Kollision gegen die dortige Hauswand zum Stehen.

Einziger Insasse des Autos: ein Hund, der die Irrfahrt aber allem Anschein nach gut überstand.

Die Suche nach der Fahrzeughalterin erwies sich für die Polizei allerdings schwierig. Erst zwei Stunden später kehrte die Fahrerin und mutmaßliche Hundebesitzerin dann doch zurück zum Fahrzeug – in der festen Überzeugung, die Handbremse ganz sicher angezogen zu haben.