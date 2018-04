Dach-Abdichtung und eine Absorber-Anlage für Freibad in Valbert

Zunächst wird die Dachabdichtung am Freibad-Gebäude in Valbert erneuert. Danach erfolgt die Montage der Absorberanlage.

Valbert - Neue Schweißbahnen sollen für ein dichteres Dach des Gebäudes im Valberter Freibad sorgen. Und eine neue Absorber-Anlage liefert bald warmes Wasser.

Witterungsbedingt musste auf den Beginn der Arbeiten auf dem Dach des Freibadgebäudes in Valbert gewartet werden. Seit Anfang der Wochen sind die Mitarbeiter der Meinerzhagener Firma Bedachungen Wolfgang Müller nun aber dabei, dort für eine neue Abdichtung zu sorgen.

Hierzu werden zunächst noch Schäden an der Unterkonstruktion beseitigt. Danach werden – und hierzu bedarf es einer Phase ohne Niederschlag – die neuen Schweißbahnen verlegt. Rund 10.000 Euro betragen die Kosten für die Maßnahme, die zum normalen Unterhalt zählt. Dennoch steht der jetzt gewählte Zeitpunkt im Zusammenhang mit weiteren Investitionen auf dem Dach.

+ Durch die Matten mit kleinen Röhren fließt das Wasser. Durch die Sonne wird es erwärmt – eine kostengünstige Technologie. © Helmecke

Dort soll nämlich anschließend die neue Absorber-Anlage montiert werden. Als Ersatz für die nicht mehr funktionstüchtige vorhandene Anlage wird sie bereits in der kommenden Badesaison das Wasser in den Schwimmbecken erwärmen. Gut 50.000 Euro will die Stadt Meinerzhagen hierfür aufwenden. Im Jahr 2014 wurde bereits im Freibad an der Oststraße ein Anlagenaustausch vorgenommen.

Dort steht in Kürze der Aufbau des neuen Nichtschwimmerbeckens auf dem Plan. Die Tiefbauarbeiten hierfür sind für jeden sichtbar bereits erfolgt. Im nächsten und übernächsten Jahr stehen zudem im Valberter Freibad noch weitere Sanierungsarbeiten an. Eine davon ist die Reparatur des Beckenkopfes am großen Becken der Anlage im Ebbedorf.