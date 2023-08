Neuer Interessent für Traditionskaufhaus

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Der Schriftzug „Schriever Sport“ wurde an die Wand im Untergeschoss gesprüht. Bis auf dieses und ein weiteres Graffito hat sich in dem Geschäft nichts verändert. Der Outlet-Store von Uwe Schriever soll nur als Übergangslösung dienen – feste Mieter sucht der Investor nach wie vor. © Lorencic

Im geschlossenen Traditionskaufhaus wird wieder Ware eingeräumt. Übergangsweise - bis es einen Mieter gibt. Und gibt es keinen bis Dezember, wird aus dem Einzelhandel ein reines Wohnhaus.

Meinerzhagen – Das Licht in und hinter den Schaufenstern des Gassmann-Hauses leuchtet in diesen Tagen. Und zwischen der abgeklebten Eingangstür kann man hier und da einen Blick hinein werfen und sehen, dass wieder Leben einzieht.

Die Schriever Building GmbH des Meinerzhagener Investors Uwe Schriever hatte das Gebäude gekauft und ist seitdem auf der Suche nach neuen Mietern. Weil bisher keiner gefunden wurde, nutzt Uwe Schriever das Gebäude – zumindest vorerst – selbst. In Lüdenscheid hat der Unternehmer sein gleichnamiges Sportgeschäft Mitte August geschlossen und wird dieses nun auf zwei Etagen und an der Hauptstraße in Meinerzhagen wieder öffnen, auch wenn das anfangs nicht sein Plan gewesen ist.

Tausende Artikel im Outlet-Store

Das Lüdenscheider Sportgeschäft dürfte mittlerweile fast leer geräumt sein, in Meinerzhagen steht bereits die Kassentheke, wie ein Besuch im ehemaligen Kaufhaus zeigt. Noch steht die Rolltreppe still und erinnert weiter an die alten Zeiten des Kaufhauses. Einige letzte Schilder von Gassmann hängen noch. Im Gebäude selbst wurde bisher nichts verändert. Neu sind nur Graffiti an den Wänden. Wer denkt, hier haben sich Sprayer Zutritt verschafft, täuscht sich. Die Kunstwerke sind gewollt. Eines hat Uwe Schrievers Sohn entworfen, das zweite ein Freund von ihm.

Vor Ort sind Mitarbeiter des Unternehmens „Mann für alles“, die derzeit Kleidung und Inventar von Lüdenscheid nach Meinerzhagen bringen. Bestückt sind auch bereits die vielen Kleiderstangen. Über viele Meter erstreckt sich die Auswahl an Jacken und Hosen im Erdgeschoss, Schuhen im Obergeschoss und einem Lager mit noch mehr Ware im Untergeschoss. Tausende Artikel für Männer, Frauen und Kinder warten nun auf die Kunden. Für September oder Oktober hatte Schriever die Eröffnung des Outlet-Stores geplant. Wie der Meinerzhagener im Gespräch mit unserer Redaktion sagt, sei kein fester Tag als Eröffnungstermin angestrebt, immerhin habe er keinen Zeitdruck.

Der Kassentresen ist aus dem Mitte August geschlossenen Geschäft „Sport Schriever“ in Lüdenscheid bereits in Meinerzhagen wieder aufgebaut worden. © Lorencic, Sarah

In einer Woche werde man einsatzbereit sein, aber noch nicht öffnen. Das lohne sich aufgrund der Herbst- und Wintermode im Outlet-Store früher noch nicht. Mit den kalten Tagen wolle man starten, sagt Schriever. Wann das ist, werde noch bekannt gegeben. Einmal mehr betont Uwe Schriever, dass es sich bei diesem Angebot nur um eine Übergangslösung handelt. Mit der Wintermode werde im Januar, Februar Schluss sein. Und: wenn bis Dezember kein Mieter für das Gebäude gefunden wurde, wird das Kaufhaus zu einem reinen Wohnhaus umgebaut. Diese Frist hat sich der Meinerzhagener gesetzt.

Doch es gibt noch die Hoffnung, dass die ursprünglichen Pläne Realität werden. Wie Schriever auf Nachfrage sagt, gebe es noch einen Interessenten, nachdem ein anderer vor Kurzem abgesprungen sei. Noch warte der Meinerzhagener auf sein Angebot. Wenn es passt, sagt er, sei er zufrieden mit dem, was dann in dem Gassmann-Kaufhaus stattfindet. „Es wird spannend werden“, sagt er. Mehr möchte er aber jetzt noch nicht verraten.