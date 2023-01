Fotovoltaik-Flächen in Meinerzhagen: Wo könnten Anlagen entstehen?

Von: Frank Zacharias

Teilen

Solarpanele eines Fotovoltaik-Parks: Für Freiflächen-Anlagen gibt es auch in Meinerzhagen bereits konkrete Anfragen. Ein entsprechender Bauantrag liegt aber noch nicht vor. © Jens Büttner

Ein Erlass des NRW Klima- und Energieministeriums könnte in den Kommunen für einige Mehrarbeit sorgen: Es geht um Erleichterungen beim Ausbau erneuerbarer Energien.

Meinerzhagen –Kalamitätsflächen, also Wald-Ausfallflächen durch Sturm oder Baumkrankheiten, sowie Nadelwälder stehen seit dem 28. Dezember regelmäßig für die Windenergienutzung zur Verfügung. Das gilt unter anderem aber nicht in waldarmen Gemeinden, auf Naturschutz-Flächen sowie in Laub- beziehungsweise Laubmischwald. Auch sogenannte Agri-Fotovoltaik (die gleichzeitige Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für die Energieerzeugung) sowie die Erweiterung vorhandener Biogasanlagen sollen erleichtert werden.

Während in der Verwaltung Anfragen etwa bezüglich neuer Windkraftanlagen – mit Ausnahme der geplanten Bauwerke bei Lengelscheid (siehe Info-Kasten) – nicht vorliegen, könnte ein weiterer Punkt durchaus für Interesse von Investoren sorgen: Denn für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen wurden die planerisch möglichen Flächen entlang von Bundesfernstraßen und überregionalen Schienenwegen in Verbindung mit vorhandenen baulichen Nutzungen wie Wirtschaftsgebäuden oder landwirtschaftlichen Bauten deutlich vergrößert. Und auch in den in Regionalplänen dargestellten „Bereichen für industrielle Nutzungen“ sind künftig ergänzend zu den Wirtschaftsgebäuden Freiflächen-Solarenergieanlagen möglich.

Konkretes Interesse für Fotovoltaik-Flächen in Meinerzhagen

Bei der Stadt sind Anfragen für Fotovoltaikanlagen durchaus schon aufgeschlagen – auch in jüngster Zeit. „Es handelte sich dabei bislang aber nur um Voranfragen“, erklärt Friedrich Rothaar, Fachbereichsleiter Technischer Service bei der Stadt Meinerzhagen. Anders als bei Windkraftanlagen, die priorisiert behandelt werden müssen, liegt die Bauleitplanung bei Flächen-Fotovoltaikanlagen in Händen der Stadt.

„Einige der Anfragen mussten wir wegen Bedenken hinsichtlich des Landschafts- oder Naturschutzes bereits negative Auskunft erteilen. Ein oder zwei müssen aber im politischen Raum noch einmal diskutiert werden“, sagt Rothaar. So wolle ein Investor etwa entlang einer Bahntrasse eine Fotovoltaikanlage errichten. Hier würde der jüngste Erlass aus Düsseldorf allerdings nicht direkt greifen – schließlich ist nur von überregionalen Schienenwegen die Rede, von denen es in Meinerzhagen keine gibt.

Eine Verlagerung in Autobahnnähe wäre eine Alternative. Denn seit dem 1. Januar ist im Außenbereich auch das Bauvorhaben einer Flächen-Fotovoltaikanlage privilegiert zulässig, „wenn es der Nutzung solarer Strahlungsenergie dient auf einer Fläche längs von Autobahnen oder Schienenwegen des übergeordneten Netzes“, wie es im Erlass wörtlich heißt.

„Mit dem Erlass schaffen wir sofort Freiräume für den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Nordrhein-Westfalen und kommen auf dem Weg in die klimaneutrale Zukunft voran“, wirbt Ministerin Mona Neubauer (Grüne) für die Möglichkeiten, die geschaffen würden. Parallel arbeite man mit Hochdruck an der Änderung des Landesentwicklungsplans, um das Zwei-Prozent-Flächenziel des Bundes für die Windenergie schnellstmöglich umzusetzen. Der für die Behörden verbindliche Erlass solle als Handlungsleitfaden in der Übergangszeit dienen, bis das Änderungsverfahren für den Landesentwicklungsplan für den Ausbau der Erneuerbaren Energien umgesetzt sei.