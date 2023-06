Inklusion läuft: Wie blinde Menschen den AOK-Lauf gemeistert haben

Von: Sarah Lorencic

Bunt wie ein Regenbogen: Viel Spaß hatte das BWW-Team als es durch die Wasserfontäne am Dukatenweg in Lüdenscheid musste und sich dabei gleich eine Erfrischung abholte.

Sie sind blind, haben zudem noch eine Behinderung, sitzen im Rollstuhl. Ein Hindernis für sechs Kilometer AOK-Lauf? Von wegen!

Valbert/Lüdenscheid – Sport bringt alle zusammen. Bei der 19. Auflage des AOK-Firmenlaufs auf wunderbare Weise Menschen mit und ohne Behinderung, wie Aylina Vogt vom Blindenwerk Meinerzhagen sagt. Mit 18 Personen nahm die Einrichtung erstmals an der Veranstaltung teil. Vier der Teammitglieder sind mehrfachbehindert und blind. Birte Langenbach war eine von zwei Teammitgliedern, die zudem im Rollstuhl saßen und von den anderen Läufern über die Strecke geschoben wurden. Das Team hat gezeigt, wie Inklusion läuft!

In Berlin finden derzeit – zum ersten Mal in Deutschland – die Special Olympics World Games statt, die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung, bei der Tausende Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung miteinander in 26 Sportarten antreten. Die Spiele stehen dabei für mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung ein (» INFO). In Lüdenscheid war es der AOK-Firmenlauf, der den vier Bewohnern aus dem Blindenwerk Valbert erstmals Teilhabe ermöglicht hat.

Das Team des Blindenwerks Valbert zeigte beim AOK-Firmenlauf allen, wie Inklusion läuft. An der Veranstaltung kann jeder teilnehmen und trotz Behinderung oder Mehrfachbehinderung, ja, sogar blind, Spaß haben. © Popovici/BWW

Eine Stunde und 20 Minuten brauchte das Team für die rund sechs Kilometer. Eine Stunde und 20 Minuten hatte das Team BWW Spaß ohne Ende, wie Aylina Vogt erzählt und vor allem: auffallend gute Erfahrungen. Mehrfach wurde dem Team von anderen Läufern Hilfe beim Schieben der Rollstühle angeboten, jeder hatte Verständnis, niemand schloss das Team aus. Solch ein Verhalten ist nicht immer selbstverständlich, weshalb es sowohl den Mitarbeitern des Blindenwerks als auch den Bewohnern guttat. Birte Langenbach zum Beispiel saß im Rollstuhl und wurde bis ins Ziel geschoben. Am Rand der Strecke standen fast überall Menschen, die fleißig die Läufer anfeuerten. „Birte hat sich darüber so gefreut“, erzählt Aylina Vogt. Der Lärm und die Partystimmung entlang der sechs Kilometer sind gerade für blinde Menschen etwas ganz Besonderes. Auch wenn sie nicht sehen können, was hinterm Absperrband passiert, können sie es doch wohl besser als alle anderen hören und fühlen.

Die zwei anderen Läufer mit Behinderung aus dem Team wurden an die Hand genommen und durch das Spektakel sicher geführt. Vertrauen ist hier ein wichtiger Faktor, der, wie Aylina Vogt bestätigen kann, jetzt noch mal stärker geworden ist. Und auch das „Teamgefühl wurde gestärkt“, sagt Vogt.

Für ein Interview kam Aylina Vogt vor dem AOK-Firmenlauf auf die Bühne, um über die erste Teilnahme des Blindenwerks zu berichten. © Popovici, Cornelius

Wie groß das ganze AOK-Läufer-Team am Ende war, konnte Sylvie Lammert aus dem Blindenwerk gar nicht glauben. Mehr als 5000 Menschen haben an der Sportveranstaltung teilgenommen. Zwar habe man die Zahl Sylvie Lammert auch genannt, aber dass es am Ende so viele Menschen sind, war für die Bewohnerin eine Überraschung und eine Premiere.

Die ganze Zeit blieb das Team so gut es ging zusammen. Kurz vorm Ziel haben sie aufeinander gewartet und dann sind alle zusammen durchs Ziel gelaufen. Für das BWW-Team war der Tag ein „absolutes Highlight“, wie Aylina Vogt resümiert. Dass das Team von der Atmosphäre nicht genug bekommen konnte, zeigt auch die Tatsache, dass es sich die After-Run-Party nicht hat entgehen lassen. Gemeinsam verbrachte das Team den Abend auf dem Sternplatz und feierte sich und die Inklusion.