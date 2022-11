„Kein Stein allein“ in einer Nacht

Von: Frank Zacharias

Das regelmäßige Reinigen der Stolpersteine gehört für die engagierten Gymnasiasten zu den Aufgaben, mit denen sie die Geschichte jüdischen Lebens in Meinerzhagen wach halten wollen. © Beil, Jürgen

Die Initiative Stolpersteine will die Erinnerung an die Verfolgung jüdischer Mitbürger in Meinerzhagen wach halten. So auch am kommenden Mittwoch, 9. November.

Meinerzhagen - An genau diesem Tag organisierten die Nazis vor 84 Jahren Gewalttaten gegen Juden, deren Synagogen, Geschäfte und Versammlungsräume. Unzählige Gebäude wurden zerstört, Wohnungen gestürmt. Dieses Datum nimmt die heimische Initiative zum Anlass für einen traditionellen Rundweg zu den zehn Orten in der Stadt, an denen die sogenannten Stolpersteine in Erinnerung an Vertriebene Mitbürger liegen.

Bei der Aktion „Kein Stein bleibt in dieser Nacht allein“ wird an jedem Stein die Biografie verlesen, es werden Kerzen angezündet und Blumen niedergelegt.



„Erinnern macht hellhörig und achtsam“

„Wer nachmittags keine Zeit hat, darf Kerze oder Blume gerne schon im Laufe des Tages bei Steinen ablegen“, heißt es von den Organisatoren, die sich darüber freuen, wenn auch dieses Jahr wieder neue Bürgerinnen und Bürger dabei sind, um der Opfer der Shoah zu gedenken. „Denn dieses Erinnern macht hellhörig und achtsam, wo sich Anfänge von Ausgrenzung und Menschenverachtung zeigen.“

Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Fußgängerzone „Zur Alten Post“ vor der Buchhandlung Schmitz. Der Rundweg dauert etwa eine Stunde. In den nächsten Tagen werden Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen und Mitglieder der hiesigen Initiative wieder Stolpersteine putzen.

Erinnerung in Kierspe



In der Nachbarstadt Kierspe werden am kommenden Mittwoch, 9. November, bereits am Nachmittag um 16.30 Uhr an der bisher einzigen Verlegestelle der Stolpersteine „Am Hammerkamp 5“ Kerzen entzündet – an der Treppe oberhalb des ZOB.