Keine Ehrenamtskneipe in der Hültekanne

Valbert - Das Projekt „Ehrenamtskneipe“ ist in der Hültekanne nicht realisierbar. Die Vorstellungen über die Nutzkonditionen sind offenbar nicht in Einklang mit der Umsetzbarkeit zu bringen. Das ist das Ergebnis eines Treffens, das am Dienstagabend stattfand.

Am 28. Juni des vergangenen Jahres waren deutlich mehr als 50 Valberter einer Einladung ihres Ortsvorstehers Hans-Gerd Turck in die Ebbehalle gefolgt. Thema des Abends: Wie lässt sich im Ebbedorf eine Ehrenamtskneipe installieren? Und: Kann diese in der Hültekanne oder an anderer Stelle überhaupt realisiert werden?

Auslöser für die Initiative war die gut ein dreiviertel Jahr zuvor erfolgte Schließung der Traditionsgaststätte. Neben Informationen über eine eventuelle Förderung als Leaderprojekt und Einschätzungen über die vereins- und gaststättenrechtlichen Erfordernisse durch Fachleute kam ebenfalls der Eigentümer der „Hüka“ zu Wort.

Konkrete Zahlen für eine eventuelle Anmietung durch einen bestehenden oder durch einen zum Zweck des Kneipenbetriebs zu gründenden Verein gab es damals auch auf Nachfrage von ihm allerdings nicht zu hören.

Trotzdem entschieden sich 18 Personen noch am Veranstaltungsabend dazu, ihre ehrenamtliche Teilnahme am Projekt schriftlich zuzusagen. In mehreren Gesprächen bemühte sich eine Gruppe um den Ortsvorsteher, zwischenzeitlich zumindest Eckdaten für die Errichtung und den Betrieb einer Ehrenamtskneipe vom Eigentümer zu erfahren. Diese liegen nun vor und wurden am Dienstagabend bewertet.

Hierzu war etwa ein Drittel aus der Gruppe, die sich im letzten Jahr „verpflichtet“ hatte, im Speiseraum der Ebbehalle erschienen. Recht schnell stand das Ergebnis fest: Sowohl die finanziellen, als auch die Vorstellung über Art und Umfang der Nutzung, seien nicht zu stemmen.

Dass diese Tatsache nicht das endgültige Aus für das Projekt Ehrenamtskneipe sein wird, war aber für die Anwesenden klar. Nach den Sommerferien will man sich hierüber bei einem erneuten Treffen austauschen und auch über einige konkrete Vorstellungen unterhalten. „Es wäre schön, wenn dann zumindest diejenigen kämen, die ihre Mitarbeit zugesagt hatten“, sagte Hans-Gerd Turck abschließend.