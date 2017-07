Neue Schilder im Industriegebiet

+ © Beil An der Einfahrt zum Industriegebiet wurde das Schild gestern offiziell seiner Bestimmung übergeben. Mit dabei: Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung und der dort ansässigen heimischen Unternehmen. © Beil

Meinerzhagen - Ein Zeichen für die nachhaltige Entwicklung am Wirtschaftsstandort Meinerzhagen ist ab sofort im Zufahrtsbereich der Gewerbegebiete Darmche und Rottland sichtbar: Dort helfen von nun an große Hinweisschilder bei der Orientierung innerhalb der Gewerbegebiete und geben Aufschluss darüber, welche Unternehmen wo zu finden sind. Zur offiziellen Enthüllung der Wegweiser trafen sich am Freitag beteiligte Unternehmer und Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung. Das Fazit der Wirtschaftsförderung zum Gemeinschaftsprojekt: Die Hinweisschilder können sich sehen lassen – und steigern die Außenwirkung nicht nur der Gewerbegebiete, sondern vor allem auch der ansässigen Firmen.