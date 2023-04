Ein Jahr eigenständig: Schule wirft individuellen Blick auf jedes Kind

Von: Simone Benninghaus

Konrektor Alexander Kuhns freut sich über die wiedererlangte Eigenständigkeit der Förderschule, die im Schulkomplex Auf der Wahr ihren Standort hat und seit dem vergangenen Jahr den Namen Phönix-Schule trägt. © Benninghaus

Lange Schule Volmetal, dann Mosaik-Schule und seit Beginn des Schuljahres Phönix-Schule: „Wir haben uns alle gut an diesen Namen gewöhnt“, sagt der stellvertretende Schulleiter Alexander Kuhns. Das gelte für das Lehrerkollegium ebenso wie für die Schülerinnen und Schüler. Immerhin waren es die Kinder und Jugendlichen, die im vergangenen Jahr den Namen Phönix vorgeschlagen hatten. Auch den Mitgliedern des Kreistags gefiel der mystische Vogel, sie hatten im vergangenen Jahr die endgültige Entscheidung hinsichtlich der Namensfrage gefällt.

Meinerzhagen – Noch entscheidender als der Name ist für den stellvertretenden Schulleiter jedoch die wieder erlangte Eigenständigkeit der Schule. Von 2016 bis 2022 war die Förderschule in Meinerzhagen als Teilstandort der Mosaik-Schule in Lüdenscheid geführt worden, genauso wie die Förderschule in Altena bis 2019. Die Schülerzahlen galten als ausschlaggebend, um als eigenständige Schule bestehen zu können. In Meinerzhagen und Altena waren sie zu gering.

Eine Schule mit drei Standorten und mehreren Schulsystemen zu führen, sei jedoch nicht einfach gewesen, erinnert Alexander Kuhns, der seit 2020 als Konrektor der Förderschule tätig ist. Weder habe es eine geografische noch eine traditionelle Nähe der drei Standorte gegeben. Über die Entscheidung, dass die drei Förderschulen, die in der Trägerschaft des Märkischen Kreises liegen, wieder als eigenständige Schulen geführt werden sollten, sei er sehr glücklich gewesen, sagt Kuhns. Bei der Arbeit könne durch die Eigenständigkeit nun der einhundertprozentige Fokus auf einer Schule liegen.

Neugliederung des Einzugsbezirk

Hintergrund für die nun wieder eingeführte Selbstständigkeit ist unter anderem, dass mit der Neugliederung des Schuleinzugsgebietes auch die Schülerzahlen nach oben gingen. 153 Schülerinnen und Schüler zählt die Phönix-Schule derzeit. Sie kommen aus Halver, Kierspe, Meinerzhagen, Plettenberg und Herscheid. In der Primar- und Sekundarstufe liegen die Förderschwerpunkte der Phönix-Schule in den Bereichen Emotionale und Soziale Entwicklung, Lernen und Sprache.

Einen weiteren Grund für den Anstieg der Schülerzahlen sieht Kuhns auch in geburtenstärkeren Jahrgängen, die eingeschult werden. „Wenn die Schülerzahlen in den Grundschulen steigen, zeigt sich das auch bei den Förderschulen“, erklärt er. In den oberen Jahrgängen würden zudem weniger Schüler entlassen.

Alexander Kuhns hat angesichts der Zahlen noch eine weitere Vermutung: Erkennbar – wenn auch empirisch nur schwer nachzuweisen – sei, dass die Corona-Pandemie Auswirkungen habe, die sich bei Kindern hinsichtlich der Entwicklungsverzögerung bemerkbar machen, sagt er.

Bei Förderschulen sei es aufgrund des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs, der bei jedem Schüler festgestellt werden muss, auch ein Blick in die Glaskugel, „doch steigende Schülerzahlen werden uns noch ein paar Jahre begleiten“, glaubt der stellvertretende Schulleiter.

Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf in mindestens einem der Bereiche Emotionale und Soziale Entwicklung, Lernen und Sprache ist Voraussetzung für die Aufnahme an der Phönix-Schule. Dass Schüler in Zeiten von Inklusion und Gemeinsamem Lernen vom Besuch einer Förderschule profitieren und hier die für sie bestmögliche Ausbildung erhalten, steht für Alexander Kuhns außer Frage. „Es gibt Schüler, die vom Gemeinsamen Lernen profitieren, aber auch solche, die ein anderes Angebot brauchen.“ Für einen Schüler mit Förderbedarf im Bereich der sozialen und emotionalen Entwicklung sei beispielsweise Kontinuität besonders wichtig. In einer Schule, in der sich das Kind auf unterschiedliche Fachlehrer einstellen müsse, sei dies jedoch nicht möglich. Ein weiterer Vorteil seien die therapeutischen Angebote, die an der Phönix-Schule gemacht werden können.

Problem Lehrermangel

Auf das allgemeine Problem Lehrermangel weist der stellvertretende Schulleiter an dieser Stelle ebenfalls hin. Die Qualität des Gemeinsamen Lernens könne noch erhöht werden, wenn es genügend Kollegen gebe, meint Kuhns. Aber auch Sonderpädagogen seien rar gesät. Dabei sei der Beruf zwar herausfordernd, „aber einer der schönsten, die es gibt“, steht für Alexander Kuhns fest. Ihn selbst habe sein Zivildienst geprägt, erzählt der 44-Jährige, für den der individuelle Blick auf jedes einzelne Kind im Fokus seiner Arbeit steht. Welche Lernsettings berücksichtigt werden müssen, um in der Entwicklung bestmöglich gefördert werden zu können – darum gehe es in Förderschulen. Das gelte auch für die notwendigen Feststellungsverfahren für einen Förderbedarf. Ein Blick in die Akten ersetze nicht die Beurteilung jedes einzelnen Kindes, um gemeinsam mit Eltern und Lehrkräften eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Dieser individuelle Blick sei das grundsätzliche Credo von Förderschulen. „Nach meinem Verständnis ist das der originäre Auftrag“, so Kuhns

Den Stellenwert von Förderschulen in der Schullandschaft hatte im vergangenen Sommer auch Landrat Marco Voge bei der Feierstunde zur Eigenständigkeit der Phönix-Schule betont. Förderschulen, die gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten sowie individuelle Förderung ermöglichten, seien trotz aller Inklusionsanstrengungen weiterhin unverzichtbar, sagte er beim Schulfest im Sommer. Dass seine Schülerinnen und Schüler ausgerechnet den Phönix als Schulpatron auserkoren hatten, darauf war auch Alexander Kuhns an diesem Tag eingegangen, als er er erklärte, dass sich die Namensgeber ein Lernklima wünschen, in dem Fehler auch ein Teil des Lernprozesses sind.

Die Kraft der Veränderung

Dazu passt die Erklärung für den Namenswunsch seitens der Schüler: „Der Phönix steht für die Kraft der Veränderung, die in jedem Menschen liegt. Es erinnert daran, dass man sich nach eigenen Vorstellungen selbst erschaffen und gestalten kann“, hatten sie damals begründet. Dass sich mit dem Phönix, der auch auf einem großen Wandbild in der Aula seine bunten Flügel aufspannt, alle identifizieren können, dazu habe das Schulfest beigetragen: „Das war die Initialzündung, um die neue Identität erleben zu können. Für uns hat sich dadurch auch ein schönes Gemeinschaftsgefühl für unsere Schule entwickelt.“