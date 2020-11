Wunschbaum-Aktion – aber anders

Weihnachten ist auch das Fest der Geschenke, vor allem für Kinder. Auch sie leiden in diesem Jahr allerdings unter den Folgen der Pandemie.

Meinerzhagen – Umso wichtiger ist es deshalb, Kindern aus bedürftigen Familien eine Freude zu bereiten. Und so hat sich Wunschbaum-Initiatorin Daniela Radau (rechts) wieder dazu entschlossen, die Aktion durchzuführen, diesmal mit Hilfe der heimischen Awo und Susanne Berndt.

Wunschkarte abholen

Der Grundgedanke: Eltern holen im Awo-Treff in der Stadthalle eine Wunschkarte ab. Das ist möglich am 23. und 25. November (jeweils von 16 bis 17 Uhr) und am 27. November von 10 bis 12 Uhr. Zuhause wird der Wunsch des Kindes auf der Karte notiert. Das Geschenk darf einen Wert von bis zu 25 Euro haben. Die ausgefüllte Karte wird dann bis zum 27. November (täglich zwischen 9 und 18 Uhr) im Awo-Treff wieder abgegeben – dazu wurde ein Briefkasten neben der Tür zum Awo-Treff aufgehängt.

Mund-/Nasenschutz und Abstand

Potenzielle „Wünsche-Erfüller“, also Spender, können sich eine Karte dann beim Awo-Ortsverein abholen. Das ist möglich am 30. November und 1. Dezember, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Die Geschenke können dann am 14. und 15. Dezember jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr abgegeben werden. Alternativ ist eine Abgabe nach telefonischer Terminvereinbarung bei Susanne Berndt möglich (Tel. 01 72/2 30 19 86). Nähere Infos sind am Awo-Treff ausgehängt. Die Geschenke können – je nach der Nummer auf der Karte – dann am 18. beziehungsweise 19. Dezember abgeholt werden.

Ein Hinweis: Beim Abholen der Karten und beim Bringen oder Abholen der Geschenke muss eine Mund-/Nasen-Maske getragen werden – auch auf dem Vorplatz. Außerdem, so die Organisatoren, muss der Mindestabstand eingehalten werden.