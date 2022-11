Stadtverwaltung hat keine Bedenken

Waldfläche weg, Gewerbegebiet hin: Verwaltung schlägt Bebauung vor

Die Stadtverwaltung will neue Gewerbeflächen neben dem bestehenden Gewerbegebiet Schwenke entstehen lassen – in direkter Nachbarschaft zum ehemaligen Warnamt. © Zacharias, Frank

Der Entwurf des neuen Regionalplans hat im vergangenen Jahr hohe Wellen geschlagen - auch in Meinerzhagen. Dort ist ein interkommunales Gewerbegebiet mit einer Fläche von 49 Hektar eingezeichnet, das sowohl bei Bürgern und Politik als auch bei der Verwaltung auf wenig Gegenliebe stieß. Ein anderes Areal soll jetzt aber durchaus entwickelt werden.

Meinerzhagen - Als der Meinerzhagener Verwaltung im vergangenen Jahr der Entwurf des neuen Regionalplans ins Haus flatterte, war die Aufregung groß: Auf einer etwa 49 Hektar großen Fläche im Bereich Auf der Heide, zwischen Willertshagen und Hengstenberg, sollen die Städte Meinerzhagen, Attendorn und Kierspe demnach gemeinsame Sache machen und Betrieben die Ansiedlung ermöglichen. 49 Hektar – von denen nur 13 als Meinerzhagener Gewerbeflächen vorgesehen sind.

Den größten Nutzen hätte die Stadt Attendorn mit 29 Hektar, Kierspe würden 7 Hektar zugeschlagen. Die Gegenwehr kam prompt: von Anwohnern und aus der Politik, aber auch aus der Verwaltung selbst, die betonte, dass das betroffene Gebiet in dieser Größe in vorher geführten „Werkstattgesprächen“ mit dem Regionalrat nie ein Thema gewesen sei. Ein anderes hingegen schon – und darüber wird an diesem Donnerstag der Ausschuss für Klima, Planung, Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt beraten.

Bebauung in direkter Nähe zum ehemaligen Warnamt

Als weitere geeignete Stelle für ein neues Gewerbegebiet hat der Regionalrat nämlich eine Fläche nahe des Gewerbegebiets Schwenke – in unmittelbarer Nachbarschaft zum ehemaligen Warnamt – verortet. Circa 2,75 Hektar Waldfläche sollen künftig als „gewerbliche Baufläche“ bezeichnet werden und so die Ansiedlung von Betrieben ermöglichen. Ein Vorschlag, dem die Stadtverwaltung gerne mit der Änderung des Flächennutzungsplans folgen würde, wie aus den Unterlagen zur Ausschusssitzung hervorgeht. Denn: Derzeit seien kaum noch freie Gewerbe- und/oder Industrieflächen verfügbar.



Die Flächen des interkommunalen Gewerbegebiets Grünewald seien bis auf den letzten Quadratmeter verplant, das Gewerbegebiet „Ihne“ östlich von Valbert unterliege derzeit einer Umplanung im Zusammenhang mit der Erweiterung eines ansässigen Unternehmens. Bliebe – neben einzelnen Baulücken – nur noch ein Areal am Darmcher Grund, wo allerdings auch nur 1,7 Hektar als Reservefläche zur Verfügung stünden. Weitere Gebiete müssten also her, meint die Verwaltung, die daher die im Regionalplan eingezeichnete Fläche am Gewerbegebiet Schwenke bevorzugt.



Stadtverwaltung hat keine Bedenken

Anders als im umstrittenen Gebiet „Auf der Heide“ hat die Stadt hier keine Bedenken gegen deren zeichnerische Festlegung erhoben, sondern diese sogar begrüßt. Und obwohl der Regionalplan bislang nur als Entwurf vorliegt, rechnet man damit, dass eine entsprechende Planung der Stadt schon jetzt akzeptiert würde und die Rechtswirksamkeit des Regionalplans nicht abgewartet werden muss.



Im Kern geht es um die Fläche zwischen der Landesstraße 306 (Südumgehung) im Norden und dem Gewerbegebiet Schwenke im Osten und Süden. „Die Fläche bietet sich für eine gewerbliche Entwicklung sehr gut an, da damit eine Arrondierung bereits vorhandener gewerblicher Bauflächen durch Ergänzung des angrenzenden Gewerbegebiets Schwenke erfolgen kann“, heißt es in der Ausschussvorlage vonseiten der Stadtverwaltung. Die Verkehrsanbindung an die L 306 sei aus verkehrstechnischen Gründen zwar nicht möglich, dafür aber eine Erschließung über die Straße „Zum Schnüffel“.



Die betroffenen Grundstücke, die einst von Fichten bewachsen waren, nach dem Borkenkäferbefall jetzt aber sogenannte Kalamitätsflächen sind, befinden sich im Privatbesitz. Sollten Ausschüsse und letztlich der Rat in seiner Sitzung am 28. November der Änderung des Flächennutzungsplans zustimmen, sollen Grundstücksverhandlungen aufgenommen werden.



Wie geht es „Auf der Heide“ weiter?

Mit der Zustimmung zu Gewerbeflächen im Bereich Schwenke ist ein anderes Gebiet aber nicht automatisch vom Tisch: Wenngleich Politik und Verwaltung das vom Regionalrat ebenfalls eingezeichnete Areal „Auf der Heide“ ablehnen, ist es weiterhin Bestandteil des Regionalplan-Entwurfs. Aber was heißt das überhaupt?



„Tatsächlich haben wir seit unserer Stellungnahme im vergangenen Jahr noch keine Rückmeldung der Bezirksregierung bekommen“, sagt Friedrich Rothaar, Fachbereichsleiter Technischer Service im Meinerzhagener Rathaus. Das überrasche ihn allerdings kaum, „denn die Zahl der Stellungnahmen, die nun in Arnsberg einzuarbeiten sind, ist sicher enorm hoch“. Es handele sich dabei aber um ein normales Verfahren, das Rothaar noch keine besondere Sorge bereite. Hinzu komme vermutlich aber auch das neue Windenergie-Gesetz, das etwa die Abstände zu den Anlagen neu regelt und in den Regionalplan ebenfalls eingearbeitet werden muss.



„Ich gehe aber fest davon aus, dass man das Gebiet Auf der Heide in der eingezeichneten Form fallenlässt. Ob man an anderer Stelle ein kleineres, dann eventuell nicht mehr interkommunales Gebiet einzeichnet, wird sich zeigen.“ Fest steht jedoch: Ohne eine Berücksichtigung im Regionalplan lassen sich keine neuen Gewerbegebiete mehr planen. „Wir sind an den Regionalplan gebunden“, sagt Friedrich Rothaar.