Immer noch Einsätze im Erdbebengebiet – Mann aus dem MK fliegt hin

Von: Maximilian Birke

Ob Trinken oder Essen: Die Helfer in den blauen Westen versuchten, die Bedürfnisse von Kindern und Erwachsenen nahezu rund um die Uhr zu erfüllen. © Privat

Rund einen Monat nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien, das Zehntausende Todesopfer gefordert und noch weit mehr Menschen ihrer Heimat beraubt hat, sind die Meinerzhagener Cengiz Varli (47) und Mustafa Kurmaz (49) in betroffene Regionen gereist, um dort zu helfen.

Meinerzhagen – Mustafa Kurmaz hat selbst Familie im Erdbebengebiet. „Etwa zwei Tage lang hatten wir keinen Kontakt“, berichtet der Meinerzhagener von sorgenvollen Stunden. Seine Eltern leben im Erdbebengebiet. Beide sind mit dem Leben davongekommen, aber ihr Haus wurde zerstört.

300 Häuser standen ursprünglich in Karaburun, einem Dorf von Gölbasi, das rund 70 Kilometer entfernt von der Stadt Adiyaman liegt. Gerade einmal 75 Gebäude davon sind stehen geblieben. „Ich habe meinen Augen nicht getraut“, sagt Mustafa Kurmaz.

Mit Pritschenwagen und Transportern brachte das Team von Humanity First Essen direkt in die provisorischen Unterkünfte der Erdbebenopfer. © Agentur

Vor seinem Flug in die Türkei hatte er Spenden gesammelt: Mit 5000 Euro machte sich Kurmaz auf den Weg in sein Dorf und verteilte das Geld dort an Helfer und Betroffene. „Während des Fastenmonats Ramadan sind die Menschen besonders großzügig und geben gerne, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten“, erklärt Kurmaz.

Er ist auch Vorstandsmitglied der Ditib-Moschee in Meinerzhagen. Seine Gemeinde habe durch verschiedene Aktionen bereits eine größere Spendensumme gesammelt und in die Erdbebenregion geschickt. Auch in Zukunft wolle man die Betroffenen weiterhin unterstützen. Schließlich werde der Wiederaufbau noch viel Zeit in Anspruch nehmen.

Nur etwa 75 von 300 Häusern blieben in Karaburun, einem Dorf von Gölbasi, stehen. „Ich habe meinen Augen nicht getraut“, schildert Mustafa Kurmaz. © Agentur

In eine andere Region, nämlich nach Belen in der türkischen Provinz Hatay, brach Cengiz Varli auf. Er ist Vorsitzender der Ahmadiyya Gemeinde Lüdenscheid, zu der auch die Städte Halver und Meinerzhagen zählen. Außerdem engagiert sich der 47-Jährige in der Hilfsorganisation Humanity First (zu Deutsch: Menschlichkeit zuerst).

Die Organisation hatte kurz nach dem Beben eine große Hilfsinitiative in der betroffenen Region aufgelegt, die noch bis Mai andauern wird. Immer eine Gruppe von etwa 20 Personen – mal etwas mehr, mal etwas weniger – fährt in das Gebiet und wird nach zwei Wochen von der nächsten Gruppe abgelöst.

„Ich sollte eigentlich als Dolmetscher für deutschsprachige Ärzte in die Türkei kommen“, erklärt Cengiz Varli. Eine Zeit lang hatte er die Übersetzungsdienste per Telefon angeboten, so gut das eben ging.

Mustafa Kurmaz und Cengiz Varli (rechts) nach ihrem Hilfsbesuch: Mit prägenden Erinnerungen und Geschenken von Betroffenen sind sie zurückgekehrt. © Birke

Seine Reise in die Türkei als Dolmetscher war letztlich nicht nötig. „Ich bin trotzdem geflogen und habe mich um die Verteilung von Nahrungsmitteln gekümmert. Dienst ist Dienst“, sagt Varli. Unterkommen konnten er und seine Mitstreiter in einem ehemaligen Hochzeitssaal.

Der hatte bei dem Erdbeben zwar Beschädigungen davongetragen, war aber durch die örtlichen Behörden zur Nutzung freigegeben worden. In dem Saal fand auch eine Essensausgabe statt. „Wir sind aber mit Pritschenwagen und Transportern zu den Notunterkünften der Betroffenen gefahren und haben Essen in die Außenbezirke verteilt“, berichtet Varli.

Dazu zählten Schafskäse, Oliven, Fladenbrot, Marmelade und Honig, und es gab auch warme Mahlzeiten. In der Zeit direkt nach dem Erdbeben seien Nahrungsmittel zum Teil schwer zu beschaffen gewesen. Auch Einkaufsläden waren beschädigt oder eingestürzt und Lieferketten gestört.

Das Lächeln und die glücklichen Augen der Kinder entschädigten die Helfer für ihre Anstrengungen. © Agentur

Humanity First musste sich vor Ort zunächst ein Netzwerk aufbauen, um gute und möglichst günstige Bezugsquellen für Nahrungsmittel nutzen zu können. „Es sind Spendengelder, die wir ausgeben, das muss verantwortungsvoll geschehen“, betont Varli. Etwa 6000 Euro würden täglich verbraucht.

Die Arbeit sei körperlich und seelisch herausfordernd gewesen. „Man musste mit sehr wenig Schlaf auskommen“, sagt er. Anfangs waren es noch drei bis vier Stunden pro Nacht, später dann zwei.

„Aber bei der Essensausgabe die strahlenden Augen der Kinder zu sehen oder die Dankbarkeit der Älteren zu erfahren, das hat uns entschädigt und uns tief berührt.“ Das Team sei bemüht gewesen, die Leute über das Hilfsangebot zu informieren und sie einzuladen. So konnte in den zwei Wochen der Hilfsmission der Absatz von 11 000 auf 22 000 Mahlzeiten verdoppelt werden.

Gigantische Mengen an Nahrungsmitteln (hier Nudeln) wurden zubereitet und verteilt. © Agentur

Varli habe seine Tätigkeit auch in seelsorgerischen Gesprächen verstanden, habe den Austausch mit Betroffenen gesucht, um ihr Leid mit ihnen zu teilen, berichtet er. Dabei wurden ihm schlimme Erlebnisse geschildert. Unter anderem habe er mit einer Krankenschwester gesprochen, die viel Leid mit ansehen musste.

Sie habe Mütter gesehen, die ihre toten Kinder auf dem Arm hielten und dennoch dankbar waren – dankbar, zumindest Gewissheit zu haben und sich verabschieden zu können, denn vielen Menschen, deren Angehörige verschüttet wurden, geht es anders. Sie müssen mit der Ungewissheit leben. Für viele der insgesamt 13 Millionen Betroffenen hat das Erdbeben schlimme Schicksalsschläge gebracht.

„Unsere Religiosität hat uns bei unserem Auftrag stark gemacht und auch die Menschen vor Ort“, ist sich Varli sicher. Viele Betroffene hätten alles verloren, seinen aber froh gewesen, überlebt zu haben. Auch für die Hilfe durch Humanity First hätten sich die Menschen erkenntlich gezeigt.

Rund 22 000 Mahlzeiten wurden gegen Ende der zweiten Aufenthaltswoche des Hilfsteams täglich ausgegeben. © Agentur

Einen Kuchen als Dankeschön gebacken oder Überschuhe geschenkt. „Dass Menschen, die so stark getroffen wurden, noch so viele warme Worte und Gesten für andere haben, war sehr rührend.“

Noch immer laufen in den Erdbebenregionen die Aufräumarbeiten. Noch immer würden Tote gefunden. „Es kommt vor, dass Baumaschinen Trümmerteile anheben und dann ist ein abgetrennter Arm oder ein Kopf dazwischen“, gibt Cengiz Varli Erzählungen eines türkischen Freundes wieder, der dem Mitarbeiter einer Baufirma nahesteht.

Die Zahl der Toten belaufe sich aktuell auf 52 000 Menschen. Die Überlebenden organisieren sich derweil in provisorischen Unterkünften, die oft auch schön eingerichtet sind. Für Privatleute, aber auch Händler und Betriebe kehre so von Tag zu Tag mehr Normalität zurück.

Noch immer laufen die Aufräumarbeiten in der Türkei. 13 Millionen Menschen sind von dem Erdbeben betroffen. © Agentur

Cengiz Varli und sein Schwager hoffen, dass die Arbeiten in der Türkei weiterhin gut voranschreiten werden und die Erdbebenkatastrophe nicht in Vergessenheit gerät. Beide wünschen sich, dass die Maßnahmen der Hilfsorganisationen auch weiterhin viel finanzielle und personelle Unterstützung bekommen.

Humanity First setzt sich im Übrigen für Notleidende in vielen Regionen der Welt ein. Auch in Afrika sei die Organisation sehr aktiv. Und sie schickte Hilfstrupps in die 2021 von der Flut betroffenen Regionen an Ahr und Erft. Die Menschlichkeit komme zuerst, betont Cengiz Varli, der noch einen weiteren wichtigen Leitsatz aus dem Koran verfolgt. Dort heißt es: „Allah gebietet Gerechtigkeit und uneigennützig Gutes zu tun.“