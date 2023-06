Tausendfach gestochen - und doch ein Herz für Bienen

Von: Sarah Lorencic

Wenn Andrey Chagochkin zu den Bienenstöcken geht, hat er diese Imkerpfeife, die mit Kräuter gefüllt ist, dabei. Vor Stichen schützt das dennoch nicht immer. Tausendfach wurde er bereits gestochen, wie er sagt. Aber das mache ihm nichts. © Lorencic, Sarah

Ein Leben ohne Honig? Für Imker Andrey Chagochkin unvorstellbar. Ein Leben ohne Bienen? Ebenfalls. Und das, obwohl er tausendfach gestochen wurde in seinem Leben.

Meinerzhagen – Woher die Leidenschaft des Lüdenscheiders fürs Imkern kommt, was ihn jeden Tag antreibt und was es an seinem Verkaufsstand alles gibt, haben wir mit ihm für unseren nächsten Marktserienteil besprochen (» INFO).

Mit Bienen ist Andrey Chagochkin groß geworden. Sein Vater war bereits Imker und der heute 51-Jährige hat bereits als achtjähriger Junge seinem Vater geholfen.

Andrey Chagochkin mit seiner besten Kundin Inge Speer, die für seinen Honig immer aus Gummersbach kommt. © Lorencic, Sarah

Seit 21 Jahren lebt der Usbeke in Deutschland. Er fasste Fuß im fremden Land als Imker. Die Sprache war schwer zu lernen, noch schwerer aber waren die Fachbegriffe für seinen Job. Ernst-Adolf Baumhof aus Bergneustadt war der Fachmann und Freund an seiner Seite, der ihm dabei half, als Imker in Deutschland Fuß zu fassen.

Mittlerweile ist der Imker ein fester Bestandteil auf Wochenmärkten. Neben Meinerzhagen verkauft er auch in Plettenberg, Waldbröl, Lüdenscheid sowie in Bochum und Dortmund auf großen Trödelmärkten seine Honigprodukte. Und das sind einige. Fing er einst mit einem ein Meter breiten Tisch an, ist sein Verkaufsstand heute mehr als drei Mal so breit – und voller Honigprodukte. Neben den verschiedensten Sorten Honig gibt es auch Bienenbrot, Pflegeprodukte, Propolis-Produkte und viele mehr. Am wertvollsten, sagt Andrey Chagochkin, sind neben Honig Blütenpollen, Gelee Royal, Bienenbrot und eben Propolis. All diese Bienenerzeugnisse gibt es am Stand zu kaufen. „Man muss etwas bieten“, sagt der Lüdenscheider. „Nur von Honig kann man nicht leben.“ Auch, weil dieser ganz häufig im Supermarkt gekauft wird.

Viele Sorten Honig gibt es auf dem Markt, am beliebtesten sind Raps-, Akazien-, Linden-, Wald- und Tauhonig. © Lorencic, Sarah

Seine treueste Kundin ist Inge Speer, die auch an diesem Freitag wieder ihr Glas Honig bei Andrey Chagochkin kauft. Eine Sache haben sie gemeinsam: Auch die 86-Jährige ist mit Bienen groß geworden und Honig kommt täglich aufs Frühstücksbrot. Denn er ist nicht nur lecker, sondern auch gesund. Andrey Chagochkin isst nicht nur täglich Honig, sondern auch drei Löffel Blütenpollen.

Diese dienen eigentlich den Larven als Nahrung und bestehen aus winzigen Körnchen, die sich in den Staubbeuteln der Blüten befinden. Noch gesünder ist das Gelee Royal, mit dem nur die Königin im Volk gefüttert wird, die täglich 2000 Eier legt. Was der Königin Energie gibt, soll auch für den Menschen gut sein, sagt der Imker.

Er weiß vieles, wenn nicht alles über Bienen. Jeden Tag fährt er zu seinen Völkern, die rund um Lüdenscheid stehen. Und er weiß und zitiert sinngemäß Albert Einstein: „Ohne Bienen keine Menschen.“ Luxus aber soll das goldene Produkt nicht werden, sagt er. Das sei ihm wichtig. Alles ist teurer geworden, auch für ihn.

Die Produkte aber möchte er im Preis stabil halten, auch weil er seine Kunden nicht verschrecken will – und am Ende an den Supermarkt verliert. Bei ihm ist alles Handarbeit und so regional, wie es geht. Auf Wochenmärkten steht er gerne mit seinem Stand. Hier ist er sein eigener Chef und bekommt auf diese Weise ausreichend Kunden, um von seinem süßen Gold leben zu können.

Für Kinder gibt es Honiglutscher. © Lorencic