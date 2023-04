Stadtradeln im Mai: Star gefunden und Anmeldungen

Am 8. Mai geht’s los: Dann steigen wieder mehr Meinerzhagener aufs Rad. © Florian Hesse

Nur noch wenige Tage, dann ist es wieder soweit: Meinerzhagen tritt in die Pedale! Gemeinsam beteiligen sich die Menschen an der diesjährigen Ausgabe des bundesweiten Stadtradelns, und auch in diesem Jahr gehen die 15 Kommunen des Märkischen Kreises wieder zusammen an den Start.

Meinerzhagen – Von Montag, 8. Mai, bis Sonntag, 28. Mai, gilt demnach wieder die Devise, möglichst oft das Rad zu benutzen und die erradelten Kilometer zu melden. Denn die Messlatte ist hoch: Mehr als 87000 Kilometer hatten die Teilnehmer allein aus Meinerzhagen im vergangenen Jahr aufs Tacho gebracht und damit eine umgerechnete Einsparung von 13 Tonnen CO2 erzielt – ein Ergebnis, das sich mehr als sehen lassen kann und die Messlatte für 2023 gleichzeitig weit oben anlegt: Ob sich in diesem Jahr die 100000-Kilometer-Marke knacken lässt?

Alle Infos zum Stadtradeln, darunter zu Aktionen, Organisation und natürlich auch dazu, wie man sich anmelden und mitmachen kann, findet man ab sofort auf der Stadtradeln-Seite der Stadt Meinerzhagen, die regelmäßig um neue Inhalte ergänzt wird. Vorbeischauen lohnt sich also immer wieder aufs Neue: Zurzeit sind beispielsweise eine Selfie-Aktion, eine kreisweite Staffel-Tour und viele gemeinsame Touren geplant – was genau wann stattfindet, wird tagesaktuell ergänzt.

Immanuel David Barkholz ist der Star

Auch in diesem Jahr wird ein Stadtradeln-Star die Aktion begleiten: Immanuel David Barkholz hat diese Aufgabe übernommen, nachdem er als passionierter Radfahrer bereits im vergangenen Jahr über 1700 Kilometer zurückgelegt hatte und damit der aktivste Radler in Meinerzhagen war. Da lag es nahe, dass der angehende Heilerziehungspfleger im Blindenwerk (BBW) Valbert in diesem Jahr von Holger Körby die Pflichten und Freuden des Stadtradeln-Star übernimmt.

Damit verbunden ist der Versuch, möglichst vollständig auf die Autonutzung – auch als Beifahrer – zu verzichten und im Gegenzug möglichst häufig auf das Rad als Fortbewegungsmittel zurückzugreifen – eine Haltung, die Immanuel David Barkholz ohnehin stark in seinen Alltag integriert hat: „Ich pendle täglich mit dem Rad zur Arbeit und fahre fast alle Strecken ohnehin mit dem Rad. Dadurch erhalte ich täglich ganz unterschiedliche Eindrücke, und als Stadtradeln-Star habe ich zum einen die Möglichkeit, auf die Schönheiten des Sauerlandes hinzuweisen: Hier, wo viele Menschen Wanderurlaub machen oder Ausflüge mit dem Rad planen, können wir eigentlich jeden Tag die vielen Möglichkeiten nutzen. Auf der anderen Seite möchte ich auch auf Defizite hinweisen, denn nicht immer ist das Radfahren entspannt und einfach.“

Mit dem Rad nach London

In den kommenden drei Wochen werden wir also einiges von Immanuel David Barkholz lesen und hören. In einem eigenen Blog wird er immer wieder über seine Stadtradeln-Erlebnisse berichten, und er hat spannende Pläne, nachdem er beim vergangenen Stadtradeln schon eine Tour nach Berlin und zurück gemacht hat: Wenn es zeitlich klappt, würde er gerne mit dem Rad nach London und zurück fahren und auch auf dieses Abenteuer wird der Stadtradeln-Star seine Mitstreiter mitnehmen. Was ihn dabei antreibt? „Den Fahrtwind im Gesicht zu spüren, ist pure Freiheit für mich, ebenso wie in die Pedale zu treten: Wenn der Körper signalisiert, dass er am liebsten durch die Straßen fliegen möchte, das macht Radfahren für mich aus.“

Und so freut sich der 33jährige schon auf die gemeinsamen Stadtradeln-Aktionen und die vielen gut gelaunten Fahrradfahrer, die sich in den drei Wochen und vielleicht auch darüber hinaus beim Stadtradeln treffen werden.