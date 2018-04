Illegal entsorgter Müll in Meinerzhagen: Kampf gegen Windmühlen

Meinerzhagen - „Ich lebe damit und rege mich nicht mehr auf.“ Frank Rohrmann ist Vorarbeiter im Meinerzhagener Baubetriebshof – und er hat in seinen 31 Dienstjahren ein Problem, das ihn über die Jahrzehnte verfolgt: illegal entsorgter Müll.

Wenn Frank Rohrmann nach den „beliebtesten“ Stellen im Stadtgebiet gefragt wird, an denen regelmäßig illegal Abfall entsorgt wird, reagiert er mit Sarkasmus: „Haben Sie einen Augenblick Zeit?“. Und dann beginnt er aufzuzählen: „Am schlimmsten ist das in der Nähe des Getränkemarktes an der Fröbelstraße. Hier fühlen sich die Leute unbeobachtet. Dieser beliebte Treffpunkt ist von der Straße aus schwer einzusehen – und dann wird da halt alles einfach hingeworfen.“

Ähnliche Stellen kennt Rohrmann zur Genüge: „Am Hochbehälter an der Autobahn, hinter den Lärmschutzwänden an der Südumgehung, am Aschenplatz neben dem Stadion Oststraße, an der Fischbauch-Eisenbahnbrücke, an der Bergstraße, im hinteren Bereich der Straße Auf der Koppel und natürlich an den Auf- und Abfahrten zu der Autobahn.“

+ Am Ende der Straße „Auf der Koppel“, auf einem Waldweg an der Landstraße 173, verrottet diese Matratze. © Beil

Manchmal, so Rohrmann, würden er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch leere Drogentütchen finden. „Dann rufen wir die Polizei. Aber was sollen die machen?“, fragt er sich. Einen oder mehrere Konsumenten, Dealer oder Umweltverschmutzer auf frischer Tat zu ertappen, das sei nicht einfach. „Und die Polizei geht an den neuralgischen Punkten auch Streife – aber ständige Präsenz ist einfach nicht möglich“, weiß er.

Meinerzhagen ist kein Einzelfall

Nach den Wochenenden ist es an vielen Stellen besonders schlimm. Etwa am Aschenplatz. Der ist eigentlich eingezäunt, doch auch das scheint die Übeltäter kaum zu stören. Das jedenfalls ist Rohrmanns Erfahrung. „Die Absperrung wird regelmäßig wieder eingetreten. Wir trauen uns kaum noch, den Zaun zu reparieren. In kürzester Zeit ist er ohnehin wieder kaputt.“

+ Kleinkram: An der Unterführung am Freibad und im Bereich Skaterplatz liegt ebenfalls Müll herum. © Beil

Meinerzhagen, ein besonders hoffnungsloser Fall in Sachen Umweltverschmutzung? Frank Rohrmann glaubt das nicht. „Eigentlich gibt es solche Plätze in jeder Kommune.“ Das macht die Situation in der Volmestadt nicht besser, beschreibt aber deutlich, wie es um die Moral mancher Bürger in Sachen Sauberkeit und Ordnung bestellt ist. „Und das ist kein Phänomen, das es erst seit kurzer Zeit gibt. So lange ich beim Bauhof bin, so lange verfolgt mich dieses Thema“, berichtet Rohrmann.

Auch die Polizei kann ein „Lied“ vom sorglosen Umgang mancher Zeitgenossen mit Abfall beinahe jeglicher Art singen. Das zeigt ein Vorfall, der erst einige Tage her ist: Im Industriegebiet am Schnüffel wurde ein junger Mann dabei beobachtet, wie er den Inhalt eines Kanisters ausgoss – direkt ins Erdreich. Die von Zeugen alarmierte Polizei traf den Übeltäter noch vor Ort an und stellte Folgendes fest: Der Meinerzhagener hatte Altöl ausgegossen, weil er den leeren Kanister benötigte, um darin Dieselkraftstoff für sein Auto abzufüllen. Gegen ihn wurde Strafanzeige gestellt.

+ Fröbelstraße, die Zweite: Direkt am Eingang zu dem brachliegenden Gelände wurde dieser Altreifen entsorgt. © Beil

Ordnungswidrigkeiten und auch Straftaten

Nach den Erfahrungen der heimischen Polizei haben Umweltdelikte in Meinerzhagen übrigens zugenommen. „Dabei handelt es sich oft um Ordnungswidrigkeiten, aber manchmal auch um Straftaten. Das hängt davon ab, welche Art und Mengen Müll illegal entsorgt werden“, heißt es. Geregelt werde das im Paragrafen 326 des Strafgesetzbuches. Überschrieben ist der mit „Unerlaubter Umgang mit Abfällen“.