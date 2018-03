Ideenschmiede: Graffiti und Songwriting als Vorschläge

+ © Salzmann In kleiner Runde schmiedeten kreative Köpfe am Mittwochabend Pläne für mögliche Angebote für Jugendliche in der Region Oben an der Volme. © Salzmann

Meinerzhagen - Auf Kreativangebote für Jugendliche legte die Ideenschmiede Oben an der Volme am Mittwoch im Jugendzentrum Schalksmühle ihr Augenmerk. Das Ergebnis: Graffiti-Workshops und Freizeitcamps mit Songwriting für die jungen Menschen aus er Region Oben an der Volme.