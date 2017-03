EGM: Neues Stück schafft es nicht nur auf die Aula-Bühne

Die Schüler der Theater-AG studierten fast ein Jahr lang ihr neues Stück „Ich bin die Wahrheit“ ein, mit dem sie auch auf dem Kirchentag in Berlin auftreten dürfen.

Meinerzhagen - Fast ein Jahr lang haben sich 19 Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen (EGM) unter der Leitung von Thomas Erdmann mit Martin Luther und der Frage „Welche Bedeutung haben Luthers Ideen heute für uns?“ beschäftigt. Am Samstag feiert das einstudierte Stück„Ich bin nicht die Wahrheit“ Premiere.

„Wir erzählen nicht von Martin Luther, das machen dieses Jahr schon so viele, sondern wir transportieren seine Ideen in die heutige Zeit“, betonen die Akteure im Vorfeld der Premiere. Die Schüler hinterfragen dabei die Aussage „Wenn du glaubst, dann lebst du in der Gnade Gottes“. „Aber bedeutet Glauben, dass man bestimmt Dinge glauben muss, oder bedeutet es nicht viel mehr, dass man vertrauen kann?“

Gezielter Blick auf den Glauben

So betrachte das Stück „Ich bin nicht die Wahrheit“ eine Welt, in der viele Menschen nach einem Glauben suchen, der ihnen Halt gibt, in der sie sich aber eigentlich verloren fühlen. „Die Suche nach einer Wahrheit, die stark genug ist, eine Gemeinschaft zu bilden, Menschen zu verbinden. Eine Wahrheit, die nicht wahr ist, weil es jemand gesagt hat, sondern weil wir es als Wahrheit für uns erkannt haben.“

Und die Theater-AG skizziert auch, was passieren würde, wenn man sich mit den einfachen Antworten nicht mehr zufriedengibt, „wenn wir lernen zu sagen, was uns stört, es zu hinterfragen. Und wir lernen zuzuhören, wenn etwas hinterfragt wird und es wirklich infrage zu stellen, weil es dann zu einer Verständigung kommt, die tragfähiger ist.“ So begleite das Stück einige Menschen bei ihrer Suche, bis sie am Ende des Tages im Supermarkt „Devil´s Corner“ aufeinandertreffen…

Zusammenarbeit mit Luther-Projektkurs

Die Arbeit der Theater-AG wurde inhaltlich auch von dem Luther-Projektkurs der Q1 unter der Leitung von Dietmar Först begleitet. Seit Anfang des Schuljahres hat dieser Kurs Luther genau unter die Lupe genommen und ihn von den unterschiedlichsten Seiten betrachtet. Die vielen Fragen, Gedanken und Erkenntnisse der Schüler hätten bei der Entwicklung des Stückes immer wieder gute Impulse gegeben, aber auch zu einer interessanten Plakatreihe geführt, die bei den Aufführungen zu sehen sein wird, wie es im Vorfeld der Aufführung heißt.

Auftritt beim Kirchentag in Berlin

Als große Ehre empfinden die Schüler darüber hinaus eine Einladung der Gruppen zum Evangelischen Kirchentag in Berlin. Die Theater-AG sei aus 250 Bewerbern ausgewählt worden, ihr Stück „Ich bin nicht die Wahrheit“ zweimal im Rahmen des Kirchentages zu spielen.

Das Stück wird an folgenden Tagen jeweils ab 19.30 Uhr in der Aula des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen aufgeführt: Samstag, 18. März; Mittwoch, 22. März, sowie am Freitag, 24. März.